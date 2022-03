Koop dan! Deze klassieke Duitse lelijkerd is superzeldzaam (en stiekem best gaaf)

Isdera - het Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing - werd in 1982 door Eberhard Schulz opgericht. “Ik vond Schulz als autonaam niet zo'n goed idee”, vertelde hij in 2015 aan het Duitse weekblad Stern, “dus werd het Isdera.” Klink goed. Bekt lekker. En is veel beter dan Ednilreg Automobil Styling und Prototypenbau, het eerste bedrijf van Schulz, waarvoor hij de naam van zijn vrouw Gerlinde achterstevoren spelde. De bescheiden onderneming werd eind jaren zestig uit noodzaak geboren. Schulz had zijn technische studie niet afgemaakt, maar wilde toch dolgraag in de auto-industrie aan de slag. Hij bouwde daarom in zijn eigen voortuin de Ednilreg Project 004.

De straatlegale racer – die later door het leven zou gaan als Isdera Erator GTE – moest een rijdend cv worden: een visitekaartje waarmee hij langs Mercedes en Porsche kon gaan. In Zuffenhausen waren ze onder de indruk en Schulz kreeg een baan aangeboden. Hij begon in 1971 op de experimentele afdeling van Porsche, maar kon in zijn vrije tijd niet stilzitten. Schulz startte een nieuw huis-tuin-en-keukenproject: de ontwikkeling van een moderne Mercedes 300 SL ‘Gullwing’. Hij ging een samenwerking aan met de tuner bb Auto Exklusiv Service en onthulde in 1978 de Mercedes CW 311. Het studiemodel was genoemd naar zijn lage cW-waarde van 0,311, had vleugeldeuren à la 300 SL en werd aangedreven door een AMG-variant van de 6,3-liter V8 uit de Mercedes 600 ‘Grosser’.

Isdera Spyder was in 1982 de eerste productieauto van Isdera

Voor het gebruik van het Mercedes-logo in de grille had Schulz geen toestemming gevraagd, maar ‘Das Haus’ besloot om geen juridische stappen te ondernemen. Naar verluidt is de CW 311 het enige, niet door Mercedes ontwikkelde studiemodel dat toch een ster draagt. De enorm positieve reacties vanuit de pers en het publiek motiveerde Schulz om zijn baan bij Porsche op te zeggen. Hij trad nog een tijdje bij bb in dienst, maar startte al snel Isdera, waarmee hij in 1982 de Spyder lanceerde. Een volledig open auto, dus zonder cabriodak, met ontwerpelementen van de CW 311.

De eerste klantenauto’s zijn achteraf Spyder 033i genoemd (om ze te onderscheiden van de latere versies) en maakten gebruik van de viercilindermotor uit de Volkswagen Golf GTI. Daarna stapte Isdera over op respectievelijk de viercilinder zestienklepper uit de Mercedes 190 E (Spyder 033-16) en de zes-in-lijn uit de 300 E, die in de Spyder 036i een vermogen van 188 pk en 300 Nm koppel levert. Op de website van Isdera stond ooit dat de Spyder “de sensatie van het rijden op een motorfiets” moest combineren met “de kracht en het comfort van het rijden in een auto”. En dat lijkt gelukt. De fabrieksgegevens vermelden dat een topsnelheid van 242 km/h en een sprint van stilstand naar 100 km/h in 6,4 seconden mogelijk moet zijn.

In 2011 door Isdera zelf omgebouwd tot widebody carrosserie

Deze Isdera Spyder 036i verliet op 28 maart 1989 de fabriek. Vandaag precies drieëndertig jaar geleden. Hij was zwart met een paarsachtig interieur en stond in 1989 op de autoshow van Genève. De vorige eigenaar - die de auto naar verluidt in 2006 kocht - bracht hem op 14 juli 2011 naar Isdera in Hildesheim, Duitsland. Daar werd de carrosserie uitgebouwd met zilverkleurig plaatwerk, om plaats te bieden aan grotere 16-inch lichtmetalen wielen. De belangrijkste wijzigingen vind je echter in de motorruimte, waar niet langer een 3,0-liter zes-in-lijn met 188 pk ligt, maar een 276 pk sterke 3,6-liter AMG-krachtbron. Het interieur van de Spyder is niet langer paars, zoals je kunt zien, maar donkerblauw, met nieuwe Recaro-sportstoelen voor een betere zijdelingse steun.

Op de foto's kun je zien dat de Isdera niet in concoursstaat is. Hij is duidelijk gebruikt waarvoor hij is gemaakt: rijden. De lelijkerd is echter wel ontzettend zeldzaam. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel exemplaren Isdera heeft gebouwd, maar het zijn er in ieder geval minder dan twintig. Veilinghuis RM Sotheby's houdt het op veertien, maar het getal zeventien doet ook de ronde. Ter vergelijking: Ferrari bouwde ongeveer twee keer zoveel 250 GTO’s. Miljoenen zal een Spyder desondanks nooit opleveren. Daarvoor is hij te gek, te excentriek, te onbekend. Wat hij dan wel gaat opbrengen als hij op 14 mei in Monaco onder de hamer gaat? Geen flauw idee. Er worden bijna nooit Isdera's aangeboden. De laatste keer was in 2021, toen een Isdera Imperator 108i net geen 700.000 euro opleverde.