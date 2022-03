'Maak 10 jaar garantie de nieuwe standaard', roept Lexus in paginagrote advertenties tegen de rest van de auto-industrie. Nobel, maar natuurlijk ook ingegeven door eigenbelang. Lexus heeft immers net aangekondigd dat het zijn garantie verlengd naar tien jaar en dan kan een beetje publiciteit geen kwaad. Maar laten we eens in de voorwaarden van het Japanse merk duiken. Krijg je op een nieuwe of gebruikte Lexus écht zo'n lange garantie?