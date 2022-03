Vooral dieselrijder de klos door peperdure olie - is lpg een optie?

Het Nederlandse fiscale beleid is de dieselrijder nooit gunstig gezind geweest. Een tweemaal zo hoge wegenbelasting voor diesels, strengere CO2-regels en daardoor relatief meer bpm, kennen we al jaren. In 2020 kwam daar nog de extra roettaks van 225 euro bij voor diesels zonder deeltjesfilter. Al deze drempels trotseer je alleen als je serieus veel kilometers maakt. Vroeger lag het omslagpunt van een diesel tegenover een benzine-auto bij zo'n 20 à 25 duizend kilometer per jaar, tegenwoordig is dat doorgaans hoger. Al kan het sterk verschillen van de prijs- en grootteklasse waarin je winkelt. Maar met de brandstofprijzen van nu wordt het er niet beter op.



Omslagpunt diesel vs. benzine



Als je zoveel kilometers maakte dat je het omslagpunt voorbijging, kon je de autokosten nog een beetje in de hand houden. Een dieselmotor verbruikt immers minder dan een vergelijkbare benzinemotor. Daar kwam bij dat diesel per liter ongeveer 30 cent minder kostte dan benzine. Zo betaalde je voor een liter E10 (ooit euro 95 genoemd) in maart 2021 nog 1,70 euro, tegenover ongeveer 1,39 euro voor een liter B7 (beter bekend als diesel).

Prijsverschil tussen benzine en diesel gehalveerd



Vandaag ligt de landelijke adviesprijs voor E10-benzine op 2,50 euro en voor diesel op 2,36 euro. Het prijsverschil is ten opzichte van maart dus geslonken van 31 naar 14 cent. Dat betekent dat het omslagpunt van de dieselrijders van alle automobilisten het hardst in de portemonnee worden getroffen. Ook al omdat het 'van nature' veelrijders zijn. Niet uit vrije keuze of hobby, maar meestal omdat ze vanwege hun werk veel moeten reizen. En met de huidige prijsniveaus zet een kilometervergoeding van 19 cent ook al geen zoden aan de dijk. Dat belastingvrije bedrag is al jarenlang ongewijzigd, wat sowieso een lachertje is.



Overigens is diesel in Duitsland tegenwoordig zelfs duurder dan benzine, maar daar kennen ze weer geen exorbitante wegenbelastingtarieven.



Is lpg (autogas) een goedkoper alternatief voor diesel?



Voor de echte veelrijders is overstappen op benzine geen serieuze optie. Een elektrische auto dan? Voor iemand die zijn kilometers als woon-werkverkeer maakt en zowel thuis als op het werk kan opladen, wellicht. Maar ondanks de subsidieregelingen is een nieuwe of jong gebruikte EV voor de meeste mensen nog een brug te ver. Hetzelfde geldt voor een recente stekkerhybride.



Misschien dat een auto op lpg momenteel wel de slimste keus is voor de particuliere veelrijder. De adviesprijs ligt met 1,31 euro eveneens op recordhoogte, maar het verschil met diesel en benzine blijft groot. En dat terwijl je minder wegenbelasting betaalt - mits de gasinstallatie aan de G3-eisen voldoet - dan voor een vergelijkbare dieselaar. Het verschil in wegenbelasting tegenover een benzine-auto heb je er doorgaans snel uit.



Welke (nieuwe) auto's op lpg?



Probleem is dat er nog maar weinig courante tweedehands auto's met lpg in omloop zijn. Aanvankelijk maakt ons hart een sprongetje wanneer Marktplaats.nl ons het getal van bijna 2000 gasauto's voorschotelt. Maar als we gaan kijken, blijken er wel heel veel grote pick-ups en oude gebakjes tussen te zitten. Filteren we die eruit en leggen we de leeftijdsgrens bij 10 jaar, dan blijven er nog geen 300 tweedehands auto's met gastank over ... Een benzineauto laten ombouwen naar lpg kan ook, maar is bepaald niet gratis. Reken al met al maar op 1500 tot zo'n 2000 euro.



Nieuw moet je auto's met een gasinstallatie helemaal met een lantarentje zoeken. Er zijn maar weinig fabrikanten die hun modellen af fabriek met lpg uitrusten. Sterker nog, momenteel kun je alleen nog bij Dacia terecht voor de BiFuel-versies van de Sandero, Jogger en Duster. Tot voor kort bood Renault de Clio en Captur af fabriek aan met gasinstallatie. Helaas kwam aan dat feest een eind met de komst van de hybrideversies van deze modellen.