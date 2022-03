Benzineprijs naar 2,49! Zelfs in deze autootjes ben je al 100 euro kwijt voor een tank

Om met Carice van Houten te spreken: "Houd het dan nooit op?!" De brandstofprijzen stijgen explosief door, met name door de oorlog in Oekraïne. Deze morgen zitten we nét onder de 2,49 euro voor een liter E10. En dat betekent dat je zelfs in deze kleine autootjes al meer dan 100 euro voor een volle tank kwijt bent.