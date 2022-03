Waarom je de volgende generatie Volkswagen Passat niet meer als sedan kunt kopen

Laat je niet foppen door de camouflagefolie op deze auto: dit is niet de huidige generatie Volkswagen Passat. Het is zijn opvolger, die in 2023 wordt gepresenteerd. Hij is door onze spionagefotograaf gekiekt als stationwagon. En dat kan ook niet anders. Want de nieuwe Passat komt er alleen maar als Variant. Het is over en uit voor de sedan.