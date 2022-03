Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 9

+ Top - Dit is de prachtige Polestar O2! Tesla mag wel haast maken met de Roadster

Tesla blijft zijn nieuwe Roadster maar uitstellen. Dus springt Polestar gretig in het elektrische sportwagen-gat. Dit is de spectaculaire Polestar O2, een open studiemodel met designtrekjes van de aankomende Polestar 5.



+ Top - Is er een betere naam dan Wuling MINI EV GameBoy Party Sweetheart Edition?

Aziatische merken en Engelse autonamen is geen gelukkige combinatie. Maar je kunt er natuurlijk ook anders naar kijken. Want zeg nou zelf: Wuling MINI EV GameBoy Party Sweetheart Edition is toch de beste naam ooit?



+ Top - Kia EV6 wordt Europese Auto van het Jaar 2022

De Europese Auto van het Jaar-verkiezing was dit jaar ongehoord spannend. Drie modellen bleven tot het laatst strijden om de overwinning. De elektrische Kia EV6 - in december door ons uitgeroepen tot Auto Review Auto van het Jaar - bleef de Renault Megane E-Tech Electric en Hyundai Ioniq 5 nipt voor.



- Flop - Bizar! Adviesprijs benzine maakt megasprong naar ruim 2,30 euro per liter

De crisis in Oekraïne wordt steeds erger. En daarom heeft de landelijke adviesprijs van benzine gisteren een megasprong gemaakt. In een keer van 2,27 euro naar meer dan 2,30 euro. De prijsstijgingen zullen elkaar snel blijven opvolgen, is de verwachting.



- Flop - Er liggen nu 1000 Porsches en Lamborghini's op de zeebodem

De Felicity Ace - het vrachtschip met 4000 auto's van de Volkswagen Groep aan boord - is gezonken bij de Azoren. Het dreef al bijna twee weken brandend rond en vervoerde ruim 1100 Porsches, zo'n 100 Lamborghini's en bijna 200 Bentleys. Er ligt nu dus voor meer dan 350 miljoen euro aan 'blik' op de bodem van de Atlantische Oceaan.



- Flop - Tesla-stuurknuppel is stom. Daarom komt er stiekem een 'rond stuur'-optie

Weten jullie het nog? Tesla levert op de vernieuwde Model S en Model X alleen maar een vreemdsoortig half stuurtje. Een 'yoke', zoals Tesla het zelf noemt. In de praktijk blijkt het voor geen meter te werken en dus komt er stiekem een optie voor een gewoon stuur.