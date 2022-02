De Renault Scénic als mpv is dood! Lang leve de Renault Scénic als nieuwe suv

Er was een tijd - in de jaren negentig - dat mpv's je van het waren. Ieder merk had een grote people carrier in zijn assortiment, in navolging van de twee pioniers: de Renault Espace en Chrysler Voyager. Daarbij was Renault in 1996 de eerste die het segment daaronder aanboorde, met de Mégane Scénic. Er zijn inmiddels vier generaties van de midi-mpv geweest, maar daar blijft het bij. De Renault Scénic verdwijnt.

Renault Scénic in 2024 terug als elektrische suv

En komt weer terug! Want Renault-topman Luca de Meo heeft bevestigd dat de naam Scénic niet bij het grof vuil gaat, maar over niet al te lange tijd op een nieuw model wordt geplakt: een - hoe kan het ook anders? - suv. Eentje met elektrische aandrijving, op basis van het Renault Megane E-Tech Electric-platform. De aankomende Scénic staat voor 2024 op de agenda. Eerst krijgen we de Renault Austral te zien, de opvolger van de Kadjar.

Elektrische voortrekkersrol uit handen gegeven

Renault was twintig jaar geleden een van de vooruitstrevendste merken op elektrogebied, met toen de Zoe, Twizy, Fluence en Kangoo Z.E. Door de jaren heen heeft het Franse merk die voortrekkersrol uit handen gegeven. Maar voor de komende jaren heeft Renault een enorm stekkeroffensief gepland, met onder meer de elektrische Renault 4 en Renault 5, die voor 2024 op de rol staan.