Het coronavirus lijkt op zijn retour. Hoera! Maar helaas krijgen we daar een wereld voor terug waarin van alles en nog wat schaars is en bovenal heel erg duur. Er zijn niet genoeg computerchips. Niet genoeg huurauto's. De energieprijzen schieten omhoog. Die van benzine, diesel en lpg ook. En dat het Rusland van Vladimir Poetin ook nog besluit om Oekraïne binnen te vallen, helpt daar niet bij.

Adviesprijs voor een liter E10-benzine naar de 2,20 euro

Twee weken geleden lag de adviesprijs voor een liter E10-benzine rond de 2,16 euro. Inmiddels zit die al bijna op 2,19 euro. Voor een liter diesel ben je iets meer dan 1,86 euro kwijt. Lpg kost momenteel zo'n 1,10 euro. Stopt het daarbij? Zeker niet. Volgens de experts blijft de benzineprijs stijgen en komt die zeer binnenkort al boven de 2,20 euro uit. De schuldige is de onzekere situatie in Oekraïne.



Vier maanden geleden voor het eerst door de 2 euro-grens

In oktober 2021 ging de benzineprijs in Nederland voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 2,00 euro. Inmiddels, ruim vier maanden later, komt dus de 2,20 euro in zicht. Deels heeft het te maken met het snelle herstel van de wereldeconomie na de coronadip in 2020. De hoge olieprijzen spelen ook een rol. Een vat olie kost nu ongeveer 98 euro. Gek genoeg lag die prijs tussen 2011 en 2014 nóg hoger, op 100 euro, maar bleef de prijs van benzine toen steken op 1,87 euro.



Twintig jaar geleden betaalden we 1 euro voor een liter Euro 95

United Consumers houdt de actuele adviesprijzen voor brandstof bij en dat doet de organisatie al meer dan twintig jaar. Op hun website is de trieste historie van de prijzen te zien. In 2001 betaalde we voor een liter euro 95 (E10) nog maar 1,049 euro. Nu dus 2,187 euro. De laagterecords voor diesel en lpg werden in 2003 gevestigd, met respectievelijk 0,751 euro en 0,379 euro. Oef! Dat doet zo'n pijn.