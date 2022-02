Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische Dacia Spring

De eerste kennismaking met de Dacia Spring is een ontnuchterende ervaring. Alsof je terug bent gekeerd in de tijd. De stoel is zo plat als een aardappelkist, je zit schouder-tegen-deurstijl, je moet zoeken naar de knoppen van de raambediening (in de middenconsole) en de grafische kwaliteit van het multimediasysteem is als de Nintendo Game Boy uit je jeugd.

Ook door zijn rijgedrag waan je je in een stadsauto uit de vroege jaren negentig. In de vederlichte besturing zit geen enkel gevoel en op de snelweg waait de smalle Spring zelfs bij windkracht 2 al makkelijk uit het spoor. Dat is wennen. De hopeloze resultaten die Euro NCAP na botsproeven heeft gepubliceerd over de Spring, dragen niet bij aan het gevoel van veiligheid.

Dacia Spring in de stad als een vis in het water

Kom je in de stad, dan voelt de Spring zich als een vis in het water. Door zijn compacte afmetingen en gemakkelijke bediening, schiet hij als een vlieg door het verkeer. De Spring heeft een draaicirkel van slechts 9,5 meter, en als het verkeerslicht op groen springt, is hij sterk genoeg om gelijk een voorsprong te pakken. Maar welke voor- en nadelen kwamen we nog meer tegen?

+ Voordeel 1: zoveel als je nodig hebt en meer niet

Het leven in de Dacia Spring is eenvoudig. De bediening roept geen enkele vragen op. Alle noodzakelijke zaken zijn aanwezig. Maar meer ook niet.

+ Voordeel 2: als vlotte stadsauto is de Dacia ideaal

Als vlotte stadsauto is de elektrische Dacia echt ideaal. Je prikt het smalle, hoge wagentje overal tussendoor en de draaicirkel bedraagt slecht 9,5 meter.

+ Voordeel 3: gemakkelijke verbinding met je telefoon

Met het knopje rechts leg je een online verbinding met je smartphone, zodat je de My Dacia-app kunt gebruiken. Ja, de Dacia Spring heeft een app!

- Nadeel 1: de binnenruimte is helaas beperkt

De Dacia Spring is klein, en dat betekent dat je als lange bestuurder automatisch stevig met je schouder tegen de B-stijl aan zit. En ook tegen de persoon op de passagiersstoel.

- Nadeel 2: je ziet te weinig in de buitenspiegels

Het verstelbereik van de elektrisch bediende buitenspiegels is te klein. Een derde van het zicht naar achteren wordt opgevuld door de auto zelf.

- Nadeel 3: de handbediende airco kan het niet aan

De capaciteit van de handbediende airco is ondermaats. Ook met de ventilator op volle toeren, blijven de ruiten heel lang beslagen.

