Valentijnsdag: Met deze roze auto’s kun je jouw geliefde (on)aangenaam verrassen

McLaren 765 LT

Vind je dat je nog niet genoeg bekijks trekt in een McLaren 765 LT? Dan laat je hem toch onder handen nemen door McLaren Special Operations. Wat dacht je van de kleur ‘Pink Magic’? Zeker in combinatie met het blauwe koolstofvezel en het zachtroze interieur is deze knallende McLaren op zijn minst een opvallende verschijning te noemen. Wij vermoeden dat de vakmensen bij McLaren’s one-off-afdeling zelf ook even achter hun oren krabden toen ze deze bestelling van cosmetica-icoon Jeffree Star onder ogen kregen. Maar hé, de klant is koning.

Nissan Micra C+C

Ken je de oude Nissan Micra nog, die met die bolle koplampen? Het kikkerneusje was voor autoliefhebbers voer voor discussie. Maar toen Nissan de cabrioversie met stalen dak onthulde, liepen de gemoederen helemaal hoog op. Bij veel coupé-cabrio’s valt men over de dikke kont die noodzakelijk is voor het opbergen van de metalen dakconstructie. Bij deze gelimiteerde uitvoering van de Micra C+C wordt alle aandacht echter opgeëist door de opvallende kleur. En wat dacht je trouwens van die kentekenplaat?

Fiat 500e 3+1

Kleine stadsauto’s en de kleur roze hebben één ding gemeen: ze worden vaak in verband gebracht met vrouwen en meisjes. Is dit nog wel gepast in een tijd van inclusiviteit en gendergelijkheid? Hoe dan ook, wat ons betreft past een speelse zuurstokkleur beter bij een kwiek stadsracertje dan een statige limousine. Onlangs reden we nog met een roze rakker: de Fiat 500e 3+1. En die kleine, elektrische Fiat stemde ons vrolijk, niet alleen vanwege zijn kleur.

Porsche Taycan

In de duurdere vierdeurs-segmenten zijn de tinten veelal zwart, grijs of zilver. Met een beetje geluk spot je een donkerblauwe, maar veel spannender dan dat wordt het niet. Deze kleuren zijn goed voor de afschrijvingswaarde, maar niet voor de fleurige variatie op de weg. Ben jij op zoek naar iets nieuws? Doe ons dan een plezier en loop eens bij binnen bij de plaatselijke Porsche-dealer. Een Taycan in Rubystar-rood, die wil je toch?

Cadillac

Geen enkel merk wordt zo sterk in verband gebracht met de kleur roze dan Cadillac. En dat allemaal dankzij Elvis Presley. The King of Rock ’N Roll heeft meerdere roze Cadillacs Fleetwood gereden. En dat zorgde voor na-aperij. Terwijl Presley hit na hit scoorde, spoot menig Amerikaan zijn eigen auto in de opvallende Elvis-tint. De auto-kleur-combinatie werd door iedereen omarmt en vergaarde een iconische status. Zo iconisch, you can’t help falling in love.