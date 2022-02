Benzineprijs torenhoog! Nu betaal je zelfs in deze zuinige auto's meer dan 100 euro per tank

In oktober 2021 ging de benzineprijs in Nederland voor het eerst in de geschiedenis door de grens van 2,00 euro. Inmiddels, ruim vier maanden later, komt de 2,20 euro in zicht. Deels heeft het te maken met het snelle herstel van de wereldeconomie na de coronadip in 2020. De hoge olieprijzen - mede als gevolg van de onrust tussen Rusland en Oekraïne - spelen ook een rol. Een vat olie kost nu ongeveer 93 euro. Gek genoeg lag die prijs tussen 2011 en 2014 nóg hoger, op 100 euro, maar bleef de prijs van benzine toen steken op 1,87 euro.

Niet alleen benzine is schrikbarend duur, maar ook diesel. Begin oktober kostte een liter nog 1,69 euro, nu is dat opgelopen naar 1,85 euro. De adviesprijs voor lpg ligt op dit moment op 1,114 euro. Overigens zijn er in Nederland meer dan genoeg tankstations te vinden waar je minder dan de adviesprijs betaalt voor benzine, diesel of lpg, dus shoppen loont. Maar als je langs de snelweg 'noodgedwongen' je tank moet volgooien met E10 ter waarde van 2,16 euro per liter, dan zit je zelfs in deze auto's al boven een totaalprijs van 100 euro voor een tankbeurt.

Renault Captur TCe 90

De instapversie van de Renault Captur, met een 999 cc driecilinder benzinetorretje aan boord, behoedt je niet voor een gepeperde rekening aan de pomp. Omdat de 90 pk leverende compacte cross-over over een 48 liter-tank beschikt, kost helemaal volgooien je maar liefst 103,68 euro. Als je zo'n bink bent dat je de Captur tot op de laatste druppel leeg rijdt, in ieder geval.

Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid

Heb je de stekkerhybrideversie van de Volvo XC40? Dan gaat er 48 liter in de brandstoftank en moet je de woorden 'gooi maar vol' bekopen met een rekening van 103,68 euro. Het leuke is wél dat je met een heerlijk gemeen lachje op je gezicht kunt teruglopen naar je auto. Want die persoon bij de pomp naast je rijdt in een Volvo XC40 T2 met een 54 liter-tank. Die moet dus 116.64 euro ophoesten.

Seat Tarraco PHEV

Oké, bij zo'n grote auto als de Seat Tarraco is het natuurlijk niet verbazingwekkend dat je meer betaalt voor de benzine. Dan valt het bij de plug-in hybridevariant zelfs wel mee, eigenlijk. Hij heeft een brandstoftank van 47 liter en kost dus 101,52 euro om tot de nok toe af te vullen. Wees dus blij dat je geen Tarraco met 1.5 TSI-motor hebt, die liefst 58 liter E10 slikt (125.28 euro).