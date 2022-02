Prijsvergelijking: Land Rover Defender vs. Ford Explorer, Audi Q7, Jeep Wrangler

Land Rover Defender 110 P400e

Zoals collega Jaap duidelijk uitlegt in zijn rij-impressie van de Land Rover Defender P400e, doet een stekker wonderen voor de verkoopprijs van grote suv's in Nederland. En Ford, Audi en Jeep doen daar net zo hard aan mee. Aangezien we in deze rubriek vaak in lagere prijsklassen winkelen, was het ons niet eerder opgevallen dat alle vier de merken hun grote stekker-suv's aanbieden voor ongeveer hetzelfde bedrag: 80 tot 90 mille. Maar wat gebeurt er met de prijs als je vraagt om stoere 20-inch wielen, stoere leren bekleding en een stoere trekhaak? En niet te vergeten adaptieve cruisecontrol, zodat de auto zelf afremt voor de treuzelende Suzuki Celerio op de linkerbaan. Anders zouden we er zo overheen rijden …

Defender 110 P400e - viercilinder, 404 pk, 640 Nm

Defender - 85.767 euro

Leren bekleding - 7713 euro

Adaptieve cruisecontrol - 2030 euro

20-inch lichtmetaal - standaard

Trekhaak (3000 kilo) - 810 euro

Totaal: 96.320 euro

Goedkoper - Ford Explorer PHEV

Het bestelformulier van de Ford Explorer PHEV past op de achterkant van een bierviltje, want er zijn één uitvoering en twee fabrieksopties om uit te kiezen: de kleur en de trekhaak. Als de ST-Line-uitvoering een systeem of functie niet heeft, heb je pech gehad. Al is die kans klein, want Ford levert een heel complete auto.

Explorer PHEV - V6, 457 pk, 825 Nm

ST-Line - 80.300 euro

Leren bekleding - standaard

Adaptieve cruisecontrol - standaard

20-inch lichtmetaal - standaard

Trekhaak (2500 kilo) - 1200 euro

Totaal: 81.500 euro

Goedkoper - Audi Q7 55 TFSI e

Anders dan bij Ford, valt bij Audi wel veel te kiezen. De Q7 PHEV is er als 55 TFSI (381 pk) en als 20 mille duurdere 60 TFSI met 462 pk. We hebben de uitgebreide optielijst nodig om al onze wensen in vervulling te laten gaan. Een van de mogelijkheden is ´s werelds duurste trekhaak (3139 euro), waarmee je maar liefst 3,5 ton kunt verplaatsen.

Q7 55 TFSI e - V6, 381 pk, 450 Nm

Pro Line - 85.382 euro

Leren bekleding - 1261 euro

Adaptieve cruisecontrol - 2468 euro

20-inch lichtmetaal - 1130 euro

Trekhaak (3500 kilo) - 3139 euro

Totaal: 93.380 euro

Goedkoper - Jeep Wrangler 4xe

De Jeep Wrangler 4xe is een vreemde eend in de bijt. Het is geen concurrent van de Q7 en de Explorer, maar wel van de Defender - als je begrijpt wat we bedoelen. Ze spelen allebei graag in de modder. De optielijst staat dan ook in het teken van robuuste vloermatten en dakdragers voor mountainbikes, de grootste wielen zijn 18 inch.

Wrangler 4xe - viercilinder, 380 pk, 637 Nm

Sahara - 80.690 euro

Leren bekleding - 2075 euro

Adaptieve cruisecontrol - 990 euro

20-inch lichtmetaal - niet leverbaar

Trekhaak (1508 kilo) - 405 euro

Totaal: 84.160 euro