Skoda pocht dat de Enyaq Coupé iV gestroomlijnder is dan de gewone Enyaq iV en dus verder komt op een acculading stroom. De reguliere Skoda Enyaq iV 80 heeft een WLTP-actieradius van 537 kilometer. Dezelfde uitvoering als coupé komt op papier 8 kilometer verder.

Cw-waarde van 0,234 voor Enyaq Coupe iV

Hoe gestroomlijnd een auto is, wordt uitgedrukt in de weerstandscoëfficiënt of Cw-waarde. Die daalde bij de Enyaq Coupé iV van 0,257 (gewone Enyaq iV) naar 0,234. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar het is een big deal dat zijn Cw-waarde onder de 0,24 uitkomt.

Dat betekent dat Skoda’s grote elektrische suv met coupé-achtige daklijn gemakkelijker door de lucht snijdt dan de Toyota Prius (0,24) en de Tesla Model X (0,24). Hij verslaat ook de druppelvormige Honda Insight en Hyundai Ioniq.

Skoda Enyaq Coupe iV komt 8 kilometer verder

We zijn een beetje verbaasd dat het rijbereik van de Enyaq Coupé iV maar 8 kilometer groter uitvalt. Van 537 naar 545 kilometer is een toename van slechts 1,5 procent. Elke kilometer is welkom, maar het zet je aan het denken waarom de Toyota Prius eruitziet zoals hij eruitziet. In ruil voor een fractie hoger brandstofverbruik, hadden de ontwerpers van Toyota een móóie auto kunnen tekenen. Dat is de ontwerpers van Skoda wel gelukt.