Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische Kia EV6

Als elektrische auto zet de Kia EV6 samen met zijn Hyundai-broer de nieuwe standaard in zijn klasse. Sterker nog, hij haalt de Ioniq 5 nog even rechts in. Het accupakket van de testauto levert 77,4 kWh, terwijl bij de Hyundai 72,4 kWh het maximum is. Dat levert een WLTP-actieradius op van 528 kilometer. En dankzij een laadvermogen van 240 kW zit een tot 10 procent ontladen accupakket in 18 minuten weer op 80 procent.

Kia biedt momenteel vier varianten aan: met een 58 kWh-batterij en achterwielaandrijving (170 pk, 350 Nm), met een 77,4 kWh-batterij en achterwielaandrijving (229 pk, 350 Nm), met een 77,4 kWh-batterij en vierwielaandrijving (325 pk, 605 Nm) en de GT met 586 pk en 740 Nm. Die topversie gaat in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 260 km/h. Maar dat is niet een van de voordelen (of nadelen) die we hieronder benoemen.

+ Voordeel 1 - Dodehoekcamera van de Kia EV6



Elke Kia EV6 met ‘GT’ in de typenaam heeft een dodehoekcamera die aanspringt zodra je de hendel van het knipperlicht een zwieper geeft. Dat is niet alleen erg handig, maar ook ontzettend veilig.



+ Voordeel 2 - Driver Only-knop werkt erg goed



Een goed bewaard geheim van elektrische Kia’s en Hyundai's is de Driver Only-knop, waarmee het climate control-systeem alleen de bestuurder koelt of verwarmt. Dat scheelt stroom ...



+ Voordeel 3 - Handig, usb-poorten in de leuning



Simpel maar geniaal: usb-poorten in de rugleuning van de voorstoelen van de Kia EV6. Je kunt er heel makkelijk bij en niemand schopt ertegenaan.



- Nadeel 1 - Klokken verdwijnen achter het stuur



Zo’n groot digitaal instrumentarium is natuurlijk fraai, maar net als bij de Hyundai Ioniq 5 verdwijnt een deel van het scherm achter de rand van het stuur.



- Nadeel 2 - Op de achterbank is het schipperen



Op de achterbank van de EV6 is het schipperen met de ruimte: je zit op een lage bank, je knieën steken omhoog en je voeten passen niet onder de voorstoelen.



- Nadeel 3 - Het zicht naar achteren is beperkt



De EV6 is 4,70 meter lang en het zicht naar achteren is zeer beperkt. De techniek helpt de bestuurder waar mogelijk met een achteruitrijcamera en een dodehoekwaarschuwing. En dat is nodig ook ...

