Je kunt nu ook een elektrische Mercedes EQS ónder de 100.000 euro kopen

Beknibbelen is het niet in de Mercedes EQS 350. Het model is minder krachtig dan de EQS 450+ (292 tegenover 333 pk), maar heeft een nog steeds indrukwekkende actieradius van officieel 624 kilometer. De EQS 450+ komt aan maximaal 729 kilometer. Lees onze actieradiustest van de EQS 580 4Matic+ om een idee te krijgen van het werkelijke bereik in de praktijk.

Mercedes-AMG EQS 53 weegt bijna 2700 kilo!

Boven de 524 pk leverende EQS 580 komt vanaf vandaag de Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ te staan. Het bijna 2700 kilogram (!) wegende monster heeft een vermogen van 658 pk en 1020 Nm koppel. Daarmee gaat hij in 3,4 seconden van stilstand naar 100 km/h. De top van de 174.974 euro kostende AMG is begrensd op 220 km/h, maar kan optioneel op 250 km/h worden gelegd.