Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische Mercedes EQS

Voordeel 1 - De achterwielbesturing van de EQS is top!

De Mercedes EQS is meer dan 5 meter lang, maar achter het stuur van de toplimousine heb je dat geen seconde door. De (optionele) achterwielbesturing werkt echt fantastisch en geeft de EQS de draaicirkel van een compacte stadsauto. Vreemde gewaarwording ook, je voelt echt dat de kont van de Mercedes op een onnatuurlijke manier om komt.

Voordeel 2 - Verkeerslichtweergave is hartstikke handig

Op het moment dat je vooraan bij het stoplicht staat, verschijnt er een camerafeed op het grote infotainmentsysteem, waarop je de verkeerslichten kunt zien. Je hoeft dus niet meer voorover op het dashboard te gaan liggen om te zien wanneer het licht op groen springt. Beetje overbodig, zou je denken, maar stiekem gewoon heel erg handig.

Voordeel 3 - Actieradius Mercedes EQS is indrukwekkend

Mercedes monteert een 107,8 kWh-batterij in de EQS. Dat is een flinke. En dat zie je aan de actieradius. Officieel zou de EQS 580 4Matic iets meer dan 650 kilometer ver moeten kunnen komen. In onze actieradiustest bleef daar bij een constante snelheid van 100 km/h precies 539 kilometer van over. En daarmee is de EQS de EV met de langste adem die we ooit hebben getest.

Nadeel 1 - Die rottige aanraakknoppen op het stuurwiel

Er zitten veel knoppen op het stuur van de EQS. Dat het geen fysieke knoppen zijn, maar kleine touchscreentjes, maakt de bediening er niet makkelijker op. De OK-knop met pijltjes in vier richtingen is een soort muis, waarmee je naar boven, naar beneden en van links naar rechts kunt scrollen in het digitale instrumentarium. Het werkt weinig intuïtief omdat de knop veel te priegelig is.

Nadeel 2 - De hoofdruimte achterin is dramatisch

In een grote luxelimo als de EQS verwacht je zeeën van ruimte achterin. Maar die vind je niet in de elektrische Mercedes. Omwille van de stroomlijn loopt zijn daklijn scherp af. En dat betekent dat je op de tweede zitrij al snel met je kruin tegen het dak of het glazen panoramadak zit. Dat is in een S-klasse-equivalent als de EQS simpelweg onacceptabel.

Nadeel 3 - Zo bijzonder voelt de Mercedes EQS niet aan

De EQS is een elektrisch alternatief voor een S-klasse, maar zo voelt het niet. Een paar maanden geleden hadden we een S 500 4Matic Lang op de Auto Review-redactie en die maakte veel meer indruk dan zijn elektrobroeder. Los van elkaar zeiden drie redactieleden over de EQS dat ze het gevoel hadden in een E-klasse te zitten, niet in een bijna 175.000 euro kostende oppersedan van 'Das Haus' uit Stuttgart.