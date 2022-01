Autodiefstal 2021 - Heb je een Toyota RAV4? Slaap dan met één oog open!

Het aantal autodiefstallen daalt al jaren. In 2017 werden nog 8257 personenvoertuigen ontvreemd, in 2021 'nog maar' 5404, blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Ben je het slachtoffer van diefstal, dan is de kans dat je auto door de politie wordt teruggevonden 45 procent. Dat percentage stijgt langzaam. In 2017 lag het op 40 procent.

Meeste auto's verdwijnen in Oost-Nederland

De meeste auto's worden gek genoeg gestolen in de politieregio Oost-Nederland: 757. Pas daarna volgen de drie grote steden: Amsterdam (656), Rotterdam (619) en Den Haag (612). In Noord-Nederland staat je kostbare bezit best veilig, met in 2021 maar 153 gestolen auto's. Hieronder de meest gestolen merken / modellen en de auto's met het hoogste diefstalrisico.

Top tien - meest gestolen automerken

Volkswagen - 842 Toyota - 567 Renault - 448 Peugeot - 383 Audi - 332 BMW - 301 Mercedes - 294 Fiat - 281 Opel - 228 Ford - 207

Top tien - meest gestolen automodellen

Volkswagen Golf - 328 Volkswagen Polo - 295 Fiat 500 - 196 Toyota RAV4 - 181 Mazda CX-5 - 147 Renault Mégane - 123 BMW 3-serie - 113 Nissan Qashqai - 104 Renault Clio - 104 Toyota C-HR - 98

Top vijf - modellen met hoogste diefstalrisico