Autoverkopen 2021 - Deze nieuwe auto's wilde (bijna) niemand hebben!

Sinds de jaren 60 zijn er niet zó weinig nieuwe auto's verkocht als in 2021. De teller bleef staan op 322.831 exemplaren. Dat is 9,2 procent minder dan in 2020 (355.431) en liefst 28 procent minder dan in 2019. Kia (30.028 auto's) lag op schema om in 2021 het bestverkochte merk van Nederland te worden, maar Volkswagen (31.059) heeft met een eindsprint nét de koppositie gepakt. De populairste auto was wederom de Kia Niro (10.812). Maar wat waren nou de losers van 2021?

Aiways U5 - 11 exemplaren

Zo zie je hoe wispelturig de markt voor elektrische auto's is. In 2020 - toen het Chinese merk Aiways in Nederland debuteerde - werden er 428 exemplaren van de Aiways U5 op kenteken gezet. Afgelopen jaar slechts 11. En dat terwijl de U5 nog wel van lage bijtelling kon profiteren.

Audi A7 - 17 exemplaren

Grote vierdeurs coupémodellen hebben afgedaan. Zo'n vijftien jaar geleden waren ze opeens razend populair, maar sindsdien gaat het gestaag bergafwaarts. Het zou ons verbazen als er een opvolger komt voor de Audi A7. In Nederland ging hij in ieder geval van 59 verkochte exemplaren in 2020 naar slechts 17 in 2021. En daarmee doet-ie het even slechts als de Mercedes CLS.

Ford Mustang - 5 exemplaren

Nee! De Ford Mustang is geen verliezer. Dat er in 2020 nog 16 stuks aan Nederlanders werden verkocht en vorig jaar maar 5, is gewoon een wonder. De viercilinder-Mustang wordt bij ons niet meer geleverd, dus dat betekent dat een handjevol landgenoten meer dan 100.000 euro voor een V8 heeft neergeteld. Hulde daarvoor!

Jaguar I-Pace - 17 exemplaren

Bij Jaguar kunnen we kiezen. Nemen we de XE (van 78 stuks naar 17), de XF (van 99 naar 23), of toch de I-Pace? We gaan voor die laatste, want de daling die de Engelse stekker-suv heeft ingezet, is indrukwekkend. Jaguar wist er in 2020 nog 460 te slijten. Vorig jaar ... niet meer dan 17.

Kia Stinger - 1 exemplaar

In Nijmegen, bij het hoofdkantoor van Autoreview.nl, gaan we een standbeeld oprichten. Een bronzen buste van die ene held die in 2021 een Kia Stinger heeft gekocht. Want een held, dat is-ie! De Stinger is een fantastisch uitziende rijdersauto, met een dikke V6 voorin en achterwielaandrijving. Dat maakt hem ook hartstikke duur voor een Kia: bijna 95.000 euro.

Ssangyong Tivoli - 0 exemplaren

We moesten even voor de zekerheid op de website van Ssangyong kijken: wordt de Tivoli nog wel in Nederland geleverd? En het antwoord is ja. Alleen was er van levering in 2021 geen sprake, want helemaal niemand kocht de compacte crossover uit Korea. In het jaar ervoor waren nog 5 mensen zo dapper.

Suzuki Jimny - 4 exemplaren

Zeg, wat is er aan de hand met jullie? De Suzuki Jimny verdient meer dan dit! Maar we moeten toegeven dat dat ook aan Suzuki zelf ligt. Het merk levert de Jimny alleen nog maar als tweepersoons bedrijfswagen (dit om onder de hoge bpm uit te komen) en daarmee trok-ie in 2021 maar 4 kopers. Een jaar eerder waren dat er nog 63.

Tesla Model X - 2 exemplaren

Tesla doet het uitstekend, lezen we ieder kwartaal weer. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het Amerikaanse bedrijf dat vooral klaarspeelt met de Model 3 en Model Y. De Tesla Model S en Model X gaan niet zo lekker meer, ook niet in Nederland. De Model S ging van 292 leaserijders naar slechts 4. En de Model X van 292 naar 2. Oef!