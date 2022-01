Alleen een pinguïn is aerodynamischer dan deze Mercedes Vision EQXX

Mercedes noemt de Vision EQXX "het elektrische equivalent van een 1-liter-auto". En dat zien we. Net als de originele 1-liter-auto - de Volkswagen XL1 - is de Mercedes Vision EQXX geoptimaliseerd voor een zo goed mogelijke luchtweerstand en een zo hoog mogelijke efficiëntie. Op een relatief bescheiden batterij zou hij een actieradius van 1000 km moeten kunnen halen.

Mercedes Vision EQXX is een halo car

We schrijven bewust 'zou moeten kunnen halen', want Mercedes geeft toe dat het bereik van 1000 km alleen uit simulaties in de computer blijkt. De Vision EQXX is een halo car, een technologisch uithangbord. Hij is de meest efficiënte, aerodynamische en lichtste elektrische auto die Mercedes ooit heeft gebouwd.

Nou is dat niet zo gek natuurlijk, want zo ontzettend veel elektrische auto's heeft Mercedes nou ook weer niet gebouwd. Het EV-gamma van de Duitse premiumfabrikant bestaat nu uit de Mercedes EQA, EQB, EQC, EQS en EQV. Deze Vision EQXX gaan we - ook op termijn - niet terugzien in de showroom. Hij dient als vaandeldrager van de technologie.

Geoptimaliseerd in de windtunnel

Zoals gezegd kan de Vision EQXX een actieradius van 1000 km halen. Dat doet hij met een batterij die bijna 100 kWh groot is (sorry, specifieker is Mercedes niet). Volgens Mercedes spenderen doorsnee elektrische auto's ongeveer twee derde van hun energie om zich een weg te banen door de lucht, daarom hebben de ontwikkelaars van de Vision EQXX zich daarop gefocust.

De vorm van de vierdeurs sedan is geoptimaliseerd in de windtunnel. Daarom heeft hij een duidelijke druppelvorm (ook van de bovenkant gezien), met een verlengde achtersteven en een afgekapte kont. Zoals je wel vaker ziet bij elektrische auto's zijn de wielen dichtgemaakt voor een betere stroomlijn.

Elektrische auto met laag gewicht

Een andere belangrijke factor die de Vision EQXX zo efficiënt maakt, is zijn relatief lage gewicht. Veel elektrische auto's gaan richting de 2000 kg, onder meer doordat de batterij zo zwaar is. De Vision EQXX weegt 1750 kg. Dat heeft Mercedes weten te bewerkstelligen door het gebruik van koolstofvezel, glasvezel, aluminium en geperforeerde materialen.

95 procent van de pk's naar de wielen

Voor de aandrijving zorgt een 204 pk leverende elektromotor, die minder dan 10 kWh/100 km zou verbruiken. Mercedes claimt dat 95 procent van het vermogen aan de wielen wordt overgedragen. Een forse verbetering ten opzichte van een 'gewone' EV, waarbij dat percentage slechts op 30 procent ligt, aldus Mercedes.

Interieurscherm van 1,2 meter breed

En zoals je in het interieur van de Vision EQXX kunt zien, gaat de verscherming van de elektrische auto gewoon door. Het display op het dashboard is liefst 1,2 meter breed. Het is niet - zoals bij de Mercedes EQS met Hyperscreen - opgebouwd uit meerdere schermen, maar is één display.