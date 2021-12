Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 51

+ Top - Is dit de gaafste lelijke Porsche 911 Turbo ooit?

Soms kom je iets tegen wat zó netvliesverschroeiend lelijk is, dat niemand nog roept dat er over smaak niet te twisten valt. Zo ook bij deze Porsche 911 Turbo S (993) uit 1998, die te koop staat bij een dealer in Canada. Voordeel is wel, hij heeft maar 135 km op de teller staan. En we vinden hem stiekem ontzettend gaaf ...



+ Top - De elektrische Dacia Spring: is private lease goedkoper dan kopen?

De Dacia Spring (2022) is de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Toch is een basisprijs van nog geen 20.000 euro beslist niet voor iedereen weggelegd. Los daarvan: is private lease van de Dacia Spring gewoon niet veel goedkoper? We rekenen het je voor.



+ Top - Wil jij een dakloze, nieuwe Land Rover Defender? Dan moet je naar Twente



Hoewel de nieuwe Land Rover Defender misschien wel de beste terreinwagen ooit is, heeft hij nog nooit zo ver van de buitenwereld af gestaan. De moderne interpretatie van de iconische Brit is luxe afgewerkt, comfortabel en stil. Je merkt het nauwelijks wanneer je buiten de gebaande paden gaat. Heritage Customs, een carrosseriespecialist uit Twente, heeft een oplossing voor dit ‘probleem’ gevonden: een cabrioversie van de Defender.



- Flop - Heb je een Ford Mustang Mach-E? Check dan of je glazen dak nog vast zit

Eerder dit jaar deelde Darren Palmer, hoofd van Ford’s EV-afdeling, een flinke sneer uit naar Tesla. In antwoord op de aanhoudende kwaliteitsproblemen bij Tesla, pochte Palmer over hoe goed onder andere de bumpers en het panoramadak bleven zitten op de Mustang Mach-E. Het lijkt er op dat Palmer zijn woorden even moet herzien. De Mustang is namelijk te vinden in het terugroepregister van de RDW. Het probleem: het panoramadak kan loslaten.



- Flop - In 2021 bakten de Chinese automerken er weinig van, wordt 2022 wel hun jaar?

2021 was het jaar van de vele nieuwe Chinese elektrische auto's, maar tot nu toe lukt het lang niet elk merk om door te breken. Kunnen ze er helemaal niks van in het Verre Oosten, of komen ze in 2022 met een alles verpletterend stekkeroffensief?



- Flop - Bekerhouders waterdicht? Niet bij BMW, met een rechtszaak tot gevolg

Zit je net te genieten van een warm bakje koffie – heerlijk op zo’n koude ochtend als nu – ontsteekt spontaan de airbag. Je schrikt je het leplazarus, en alles zit onder. Dit scenario is realistischer dan je denkt. In de Verenigde Staten is er namelijk een aanklacht ingediend tegen BMW. De bekerhouders in de X7 zouden namelijk niet volledig waterdicht zijn, waardoor vocht bij de airbagbedrading kan komen.