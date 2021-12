Prijsvergelijking: Mercedes C-klasse All-Terrain, Audi A4 Allroad, Subaru Outback, Volvo V60 Cross Country

Mercedes C-klasse All-Terrain



Een paar jaar geleden was het programma Boswachter Gezocht op tv. Met een Mercedes C-klasse All-Terrain of een andere opgehoogde stationwagon onder je kont, had je de droombaan fluitend gewonnen. Hertjes met een verstuikte enkel schuif je zo in de grote kofferbak, want de achterklep opent elektrisch. Het navigatiesysteem wijst je de kortste weg naar de dierenarts. Hoge grassen en diepe plassen vormen geen probleem, dankzij de extra bodemvrijheid en de vierwielaandrijving kom je overal. Met een optioneel panoramadak voel je je één met de natuur waar je zo fanatiek doorheen baggert. Mercedes vraagt 68.436 euro voor zo'n werkpaard. Audi is veel duurder, Volvo aanzienlijk goedkoper.

Mercedes C 200 All-Terrain (204 pk) - 64.916 euro



Navigatiesysteem - standaard

Panoramadak - 1718 euro

Elektrische achterklep - standaard

18-inch lichtmetaal - 786 euro

Trekhaak (1800 kilo) - 1016 euro

Totaal: 68.436 euro

Duurder - Audi A4 Allroad Quattro

Als Mercedes in de sloot springt, plonst Audi er gewoon achteraan. En nog dieper ook. Want de A4 Allroad is krachtiger (265 pk en 370 Nm) én duurder dan de C-klasse All-Terrain. Niet alleen ligt de basisprijs 8 mille hoger, bij Audi betaal je voor elke optie honderden euro's meer dan bij Mercedes. In vergelijking met de A4 is de C-klasse een koopje.

Audi A4 45 TFSI Allroad Quattro (265 pk) - 72.929 euro

Navigatiesysteem - standaard

Panoramadak - 2074 euro

Elektrische achterklep - standaard

18-inch lichtmetaal - 1120 euro

Trekhaak (1700 kilo) - 1549 euro

Totaal: 77.672 euro



Goedkoper - Subaru Outback

Het is dat wij zulke hoge eisen stellen (navigatie, glazen dak, elektrische achterklep, enzovoort), anders staat er al voor 58.995 euro een Subaru Outback op je gazon. Je navigeert dan via Apple CarPlay of Android Auto en je moet de achterklep zelf openen en sluiten, maar dat kan de Subaru-rijder wel. Het doet ons pijn dat in elke Outback 27 mille aan belastingen zit.

Subaru Outback Premium (169 pk) - 65.995 euro

Navigatiesysteem - standaard



Panoramadak - standaard

Elektrische achterklep - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Trekhaak (2000 kilo) - 1352 euro

Totaal: 67.347 euro

Goedkoper - Volvo V60 Cross Country



Op deze pagina mag de V60 Cross Country niet ontbreken, want als één merk in Nederland nog goede zaken doet met stationwagons, dan is het Volvo. Bovendien is de V60 het koopje van de maand. Hij heeft een basisprijs onder de 60 mille en staat standaard op 18-inch lichtmetaal. Een panoramadak erop en een trekhaak eronder en klaar is Kös.

Volvo V60 B5 AWD Cross Country (250 pk) - 59.495 euro

Navigatiesysteem - standaard

Panoramadak - 1545 euro

Elektrische achterklep - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Trekhaak (1800 kilo) - 1130 euro

Totaal: 62.170 euro