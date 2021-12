Dacia Spring: is private lease voordeliger dan kopen?

Hooggeëerd publiek: de elektrische Dacia Spring. Honderd procent elektrisch, bereikbaar voor iedereen, zo luidt de slogan die Dacia heeft bedacht voor de kleine stadsauto op stroom. In de basisuitvoering Comfort kost hij 18.550 euro - en daar is de aanschafsubsidie van 3350 euro nog niet vanaf gehaald. Als je in aanmerking komt voor deze financiële stimulans om als particuliere koper over te stappen op een elektrische auto (wees er als de kippen bij, begin januari!), kost de basis-Spring uiteindelijk nog maar 15.200 euro. En daarmee is het zelfs een van de goedkoopste auto's op de Nederlandse markt.

Een Dacia Spring in de private lease? Shoppen loont!

Nu heeft niet iedereen het geld op de bank staan om een nieuwe Dacia Spring aan te schaffen. Maar dan is er altijd nog zoiets als private lease. Je krijgt een fabrieksnieuwe auto geleverd, betaalt een maandelijks leasebedrag en hoeft verder alleen nog maar de kosten voor het opladen van het 27,4 kWh-accupakket uit eigen zak te betalen. Alle andere vaste lasten - aflevering, afschrijving, verzekering, onderhoud, onderdelen - zijn al bij het maandtarief inbegrepen.

Meerdere maatschappijen bieden de Dacia Spring aan voor private lease. De ene aanbieder rekent lagere maandbedragen dan de andere, het loont beslist om vooraf te onderzoeken welke maatschappij voor de laagste prijs de beste voorwaarden kan bieden. In onderstaande berekening gaan we uit van de bedragen die Dacia zelf opgeeft. De officiële Dacia-dealer biedt in elk geval ook de mogelijkheid om de auto 'in den metale' te zien en een proefrit te maken, voordat je het contract voor private lease afsluit.

Spring in de stad

Overzichtelijker kan het aanbod van de Dacia Spring niet worden: de auto wordt geleverd in één motorvariant, met één formaat accu. De elektromotor is gekoppeld aan een batterij van 27,4 kWh, en levert een maximum vermogen van 44 pk. Daarmee haalt de Dacia Spring een topsnelheid van 125 km/h, alhoewel het ons is gelukt om 130 op de snelheidsmeter te krijgen. Dacia geeft een tijd van 19,1 seconden op voor de honderdsprint.

Het zal je dan ook niet verbazen dat de Dacia Spring vooral bedoeld is voor gebruik in stedelijk gebieden. Door de bescheiden capaciteit van het accupakket, is de auto minder geschikt voor het afleggen van grote afstanden. Tijdens onze actieradiustest bij 100 km/h, noteerden we een rijbereik van 173 kilometer. Tuurlijk, een enkeltje Utrecht-Leeuwarden lukt, maar dan moet je wel acuut een laadpaal opzoeken. Aan een openbare laadpaal duurt het al gauw 5 uur voordat de accu weer vol is. Snelladen met 30 kW (optioneel, à 495 euro) tot 100 procent vulling duurt ongeveer een uurtje. Er zijn echter hele volksstammen die zelden buiten de gemeentegrenzen komen. Juist voor deze groep automobilisten, die amper het risico lopen de accu leeg te rijden, is de Spring bedoeld.

Sterk punt: de grote kofferbak

Dacia levert de Spring in twee uitrustingsniveau's. De basisversie van 18.550 euro heet Comfort. Kies je voor de Comfort Plus, dan betaal je 1000 euro meer. Maar dan krijg je ook een paar aantrekkelijke extra's erbij, zoals het multimediasysteem met navigatie en smartphone-integratie voor Apple CarPlay en Android Auto. Ook zitten er parkeersensoren en een achteruitrijcamera op de Comfort Plus. Je herkent deze uitvoering aan de oranje kleurelementen.

Het lijdt geen enkele twijfel dat de Dacia Spring tot het A-segment gerekend moet worden, waar ook de nieuwe Toyota Aygo X en de eveneens elektrische Renault Twingo opereren. De Spring is kort (3,73 meter) en smal (1,58 meter), achter het niet-verstelbare stuur je hebt beperkt ruimte voor je benen en je zit schouder-aan-schouder met je bijrijder. De achterbank is geschikt voor twee kinderen. Een belangrijk pluspunt van de Dacia Spring is zijn meer dan behoorlijke bagageruimte: 300 liter, past erin.

Private lease: wat kost dat?



Dacia biedt de Spring voor private lease aan vanaf 279 euro per maand. Dan mag je 6000 kilometer op jaarbasis rijden, en zit je vast aan een contract van 60 maanden (5 jaar). Als je andere wensen hebt, wil de Dacia-dealer je graag helpen, maar houd er dan wel rekening mee dat het maandtarief snel stijgt. Verwacht je jaarlijks niet meer dan 6000 kilometer af te leggen, dan heb je overigens niet de mogelijkheid om de leasetermijn te verkorten: 60 maanden is het en 60 maanden blijft het.

Erg overzichtelijk is het meerprijsbeleid van Dacia niet. Gaat je voorkeur bijvoorbeeld uit naar de extra uitrusting van de Comfort Plus, dan kost je dat een tientje extra in de maand. Kies je voor een jaarkilometrage van 10.000 kilometer, dan gaat het maandtarief voor de Comfort-uitvoering nog eens 10 euro omhoog, maar voor de Comfort Plus is dat bedrag 16 euro. Vind je een leasetermijn van 48 maanden lang genoeg, dan wordt er op het basistarief van de Comfort-uitvoering elke maand 27 euro extra in rekening gebracht. Bij de Comfort Plus bedraagt deze meerprijs 34 euro.

Zou je de aanschaf van een Dacia Spring moeten financieren, dan is private lease al gauw een voordeligere optie.

Vier jaar een Dacia Spring Comfort Plus in de private lease, voor 10.000 kilometer per jaar, levert onder de streep een maandbedrag van 323 euro op (289 + 34 euro). Als je in aanmerking komt voor aanschafsubsidie, dan wordt er maandelijks een bedrag van 69,79 euro op je bankrekening bijgeschreven, wat het maandtarief naar 253,21 euro trekt. Extra's zoals een andere lakkleur dan wit (8 euro), aanvullende verzekeringen of een lager eigen risico, zijn in deze berekening niet meegenomen. Voor iedere kilometer die je minder rijdt dan 10.000 euro, wordt 3 eurocent in mindering gebracht. Rijd je op jaarbasis meer, dan kost elke kilometer je 10 cent.

Let wel: bovenstaande berekening geldt voor de auto zonder optionele snellaadmogelijkheid (30 kW). De meerprijs voor deze uitvoering is in overleg met de Dacia-dealer.

Liever kopen? Dit kost de Dacia Spring je maandelijks

Laten we opnieuw uitgaan van een Dacia Spring Comfort Plus, met een consumentenprijs (inclusief afleveringskosten) van 19.550 euro. Voor onderhoud reserveren we 360 euro per jaar (30 euro per maand). Wegenbelasting hoef je op een elektrische auto niet te betalen, de (indicatieve) jaarlijkse afschrijving bedraagt 2175 euro (181,25 euro per maand). Voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren op naam, kost de goedkoopste allrisk-verzekering - op basis van 10.000 euro per jaar - 30 euro per maand (bron: independer.nl). Delen, vermenigvuldigen en tellen we alle bedragen bij elkaar op, dan komen we uit op een maandbedrag van 241,25 euro.

Kom je in aanmerking voor de subsidieregeling voor elektrische auto's, dan kun je 3350 euro op je bankrekening tegemoet zien. Smeer je dit uit over 48 maanden, dan kun je nog eens 69,79 euro van de maandelijkse kosten afhalen. Dan is een Dacia Spring Comfort Plus ineens wel héél aantrekkelijk geprijsd: 171,46 euro per maand. Je moet de Dacia Spring dan wel ten minste 36 maanden in bezit houden.

Conclusie

Als we de maandelijkse kosten voor private lease vergelijken met de maandlasten bij bezit van een Dacia Spring, dan slaat de balans al gauw uit naar koop. Kom je in aanmerking voor 3350 euro subsidie, dan bedragen de maandelijkse kosten nog geen 175 euro. Stroom niet meegerekend. Een financiering op de aanschafwaarde à 19.550 euro evenmin, want de afbetaling van een krediet stuwt de maandlasten natuurlijk wel heel snel op. Zou je de aanschaf van een Dacia Spring moeten financieren, dan is private lease al gauw een voordeligere optie.

Hieronder zetten we alle getallen nog een keer op een rijtje (tussen haakjes: inclusief maandelijkse verrekening aanschafsubsidie):



Private lease bedragen Dacia Spring (6000 km/jr)



Comfort 60 maanden: 279 euro/mnd (- 55,83 euro = 223,17 euro/mnd)



60 maanden: 279 euro/mnd (- 55,83 euro = 223,17 euro/mnd) Comfort Plus 60 maanden: 289 euro/mnd (- 55,83 euro = 233,17 euro/mnd)

Private lease bedragen Dacia Spring Comfort (10.000 km/jr)

60 maanden: 289 euro/mnd (- 55,83 euro = 233,17 euro/mnd)

48 maanden: 306 euro/mnd (- 69,79 euro = 236,23 euro/mnd)

36 maanden: 330 euro/mnd

Private lease bedragen Dacia Spring Comfort Plus (10.000 km/jr)