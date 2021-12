Op deze 5 manieren is de elektrische Kia EV6 goed voor jouw portemonnee

Laten we eerlijk zijn: vooralsnog zijn elektrische auto’s een stuk duurder dan vergelijkbare brandstofmodellen. Dat komt vooral door de hoge prijs van de batterijen en daar kunnen we voor nu niks aan veranderen. Maar de aanschafprijs vertelt niet het hele verhaal. Als je een elektrische auto koopt of leaset, profiteer je op meerdere vlakken van kostenbesparingen.

Met deze kosten en baten in het achterhoofd, hielden we de Kia EV6 tegen het licht. Hij zit met zijn prijs nét goed voor de subsidie op elektrische auto’s en biedt zakelijke rijders ook in 2022 nog een mooi bijtellingsvoordeel. Bovendien laadt hij niet alleen supersnel op – zoals je in ons eerdere verhaal kunt lezen – maar springt hij ook efficiënt om met stroom. Dit zijn de 5 manieren waarop de EV6 jou geld bespaart …

1 - Op de Kia EV6 kun je aankoopsubsidie krijgen

Om particulieren te stimuleren om elektrische auto’s te kopen, heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. Vanaf 1 januari 2022 kun je een bedrag van 3350 euro krijgen als je een nieuwe EV aanschaft. Met een fiscale waarde van minder dan 45.000 euro komen enkele uitvoeringen van de EV6 ook volgend jaar nog voor die regeling in aanmerking. Je moet alleen wel snel zijn. Voor je het weet, is de subsidiepot weer leeg.

2 - Ook voor leaserijders blijft de EV6 aantrekkelijk

Het bijtellingsvoordeel voor leaserijders wordt langzaam afgebouwd. In 2022 gaat de lage bijtelling voor zakelijk gebruik van 12 procent over de eerste 40.000 euro naar 16 procent over de eerste 35.000 euro. En dat betekent dat de EV6 nog met veruit het grootste deel van zijn vanafprijs in de gunstige bijtellingscategorie zit. Profiteren dus, nu het nog kan …

3 - Je betaalt geen wegenbelasting voor je EV6

Alle autobezitters betalen motorrijtuigenbelasting, behalve elektrische rijders. Dus laten we even een rekensommetje maken. Als de Kia EV6 een benzineauto was geweest, dan had je in de provincie Utrecht een bedrag van 282 euro per drie maanden aan wegenbelasting moeten betalen. Maar omdat de Koreaanse cross-over een stekker heeft, betaal je nu helemaal niets. Tel uit je winst.

4 - Een elektrische auto heeft minder onderhoud nodig

Een elektromotor heeft veel minder slijtagegevoelige onderdelen dan een verbrandingsmotor. Geen distributieriem, geen koppeling, geen bougies, geen katalysator, geen oliefilter, geen luchtfilter, en ga zo maar door. Uit Duits onderzoek blijkt dat je als elektrische rijder maximaal 60 procent bespaart op de kosten van het onderhoud.

5 - Je rijdt lachend de dure benzinepomp voorbij

Bijna 2,20 euro! Die recordprijs betaalde je een maand geleden nog voor een liter E10-benzine. Het snellaadtarief ligt voor een elektrische auto gemiddeld op 0,60 euro per kWh, al kun je met een Kia Charge-abonnement bij Ionity terecht voor slechts 0,29 euro per kWh. Laad je thuis je EV6 op of aan een openbare laadpaal, dan liggen de tarieven tussen de 0,20 en 0,40 euro. Een gemiddelde elektrische auto kost je daarmee 0,06 euro per kilometer. Vergelijk dat eens met een benzineauto, waarvoor je 0,14 euro kwijt bent.