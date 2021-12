Waarom de elektrische Kia EV6 onze Auto van het jaar 2021 is

Lijstjes, lijstjes, lijstjes … ze horen bij het einde van een jaar. Welke auto’s kleurden het jaar, welke vergeet je juist weer snel? Iedere redacteur van Auto Review maakte zijn eigen lijst. In de periode tot de jaarwisseling zul je meer lezen over onze persoonlijke tops en flops. We beginnen met het belangrijkste model van het jaar: de Kia EV6.

Waarom de Kia EV6 onze Auto van het jaar is

2021 was het jaar van de elektrische suv. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai, Volvo en Tesla brachten allemaal een stekker-suv op de markt, maar Kia sprong eruit met de EV6. Zijn design maakt tongen los, het rijgedrag mixt sportiviteit en comfort op een prachtige manier en bij het snellaadstation zit zijn batterij het snelst weer vol. Bovendien worden moeder natuur en je portemonnee niet geplunderd. De Kia EV6 doet heel veel goed.



Iedereen leest over de Kia EV6

De Kia EV6 viel niet alleen bij ons in de smaak, maar ook jullie. We analyseerden alle verhalen die we in 2021 schreven en daaruit bleek dat de elektrische suv bij onze volgers razend populair is. De eerste review van de Kia EV6, de actieradiustest bij 100 km/h en 130 km/h, private lease of kopen: elk verhaal kon rekenen op aandacht van vele duizenden paar ogen. Nederlanders hunkeren naar content over de EV6.

Elke werkdag een verhaal

De komende week staat de Kia EV6 centraal bij Autoreview.nl. Elke dag belichten we een goede eigenschap van de auto. We lichten vijf aspecten uit:

Design en rijeigenschappen (Heel) snel laden Functies die elke EV moet hebben Kia en het klimaat Kosten

Wat doet de concurrentie om weerwoord te bieden aan de Kia EV6?

