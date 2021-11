Eerste review Audi Q4 E-Tron (2021) - Is-ie terecht duurder dan de Skoda Enyaq en VW ID.4?

Wat valt er op aan de Audi Q4 E-Tron (2021)?

Over smaak valt te twisten, maar wij vinden de looks van de Audi Q4 E-Tron beter geslaagd dan die van de Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. De single-frame grille staat hem goed. En de duidelijk uitgebouwde wielkasten geven hem brede schouders, waardoor hij ook minder gestrekt oogt dan de Enyaq en ID.4.

We hadden overigens nooit gedacht dat we dit nog eens zouden schrijven, maar eigenlijk vinden we de coupé-variant van de Q4 E-Tron nóg een tandje fraaier. De meeste suv's met een aflopende daklijn kloppen niet helemaal, maar de Q4 Sportback E-Tron is echt een knappe verschijning.

Wat is er goed aan de Audi Q4 E-Tron?

We hebben eerder al onze eerste indrukken van de Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4 opgeschreven. En die komen in grote lijnen overeen met ons oordeel over de Audi Q4 E-Tron. De stekker-suv is comfortabel, stil, vlot, springt redelijk zuinig om met energie en heeft een verrassend kleine draaicirkel. Dat hij zwaar is, merk je alleen op klinkerwegen of als je een verkeersdrempel oversteekt. Om de extra kilo's in toom te houden, is de Audi stevig gedempt, wat het onderstel op oneffenheden onrustig maakt.

Wij reden de Q4 40 E-Tron S Edition met achterwielaandrijving, 204 pk en een 77 kWh-batterij. Op papier heeft die uitvoering een bereik van 493 kilometer. Wat hij in de praktijk haalt, lees je in onze actieradiustest.

Het grote verschil tussen de Enyaq, ID.4 en Q4 E-Tron zit hem in het interieur van die laatste. Audi hanteert een traditioneler dashboard, dat meer in lijn is met zijn overige modellen. Er is een fraai digitaal instrumentarium aanwezig en een makkelijk te bedienen infotainmentsysteem. Het grote voordeel, wat ons betreft, is dat Audi voor de belangrijkste functies fysieke knoppen gebruikt, niet die bloedirritante aanraaktoetsen en sliders waar Skoda en Volkswagen mee hannesen.

De Q4 E-Tron heeft de kleinste kofferbak van het stel. Al is een laadvolume van 520 tot 1492 liter nog steeds meer dan genoeg. Op de achterbank hebben de passagiers helemaal niets te klagen. Zelfs een 1,90 meter lange Auto Review-redacteur heeft er hoofd- en knieruimte over. En ja, de Audi mag een aanhanger trekken, net als de Enyaq en ID.4. Het maximale trekgewicht is vastgesteld op 1000 kilo.



Wat kan er beter aan de Audi Q4 E-Tron?

De MEB-modellen van de Volkswagen Groep kunnen met maximaal 125 kW snelladen. Dat is op zich prima, maar in de huidige markt slechts goed voor een positie in de middenmoot. Voor de prijs van de Q4 E-Tron - of zelfs minder - heb je een Volvo XC40 Recharge (150 kW), Ford Mustang Mach-E (150 kw), Hyundai Ioniq 5 (220 kW) of Kia EV6 (240 kW). Duurder is de Tesla Model Y, die zelfs tot 250 kW komt.

Verder zijn het vooral details waarop de Audi verbeterd zou kunnen worden. Het hoekige stuur is niet fijn als je moet overpakken en de tiptoetsen op de stuurspaken laten zich moeilijk blindelings bedienen. Je zult ze vervloeken als je voor de zoveelste keer de radio op mute zet of de stembediening inschakelt, terwijl je alleen het volume wilt veranderen. Ook missen we een knop om de rijbaanassistent uit te zetten. Als je de Q4 E-Tron start, staat die iedere keer weer aan. Om hem uit te zetten, moet je het infotainmentsysteem in duiken.

Wanneer komt de Audi Q4 E-Tron en wat kost-ie?

De Audi Q4 E-Tron is al een tijd op de markt. Hij is er als suv en als coupé-suv, in vier motorvarianten. De Q4 35 E-Tron is de enige met een kleinere batterij (52 kWh), de rest heeft 77 kWh. Het leveringsprogramma van de Q4 E-Tron ziet er als volgt uit:

Q4 35 E-Tron (170 pk, 52 kWh) - vanaf 48.155 euro

Q4 40 E-Tron (204 pk, 77 kWh) - vanaf 52.675 euro

Q4 45 E-Tron Quattro (265 pk, 77 kWh) - vanaf 57.295 euro

Q4 50 E-Tron Quattro (299 pk, 77 kWh) - vanaf 64.675 euro

Q4 35 Sportback E-Tron (170 pk, 52 kWh) - vanaf 50.205 euro

Q4 40 Sportback E-Tron (204 pk, 77 kWh) - vanaf 54.725 euro

Q4 50 Sportback E-Tron Quattro (299 pk, 77 kWh) - vanaf 66.725 euro

De verschillende versies van de Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4 zijn tussen de 2000 en 8000 euro minder duur.

Wat vind ikzelf van de Audi Q4 E-Tron?

Wil je een Audi Q4 E-Tron, Skoda Enyaq iV of Volkswagen ID.4? De beslissing hangt waarschijnlijk af van welke je het mooist vindt en welke binnen je (lease)budget past. Zoals dat hoort in de rangschikking van de Volkswagen Groep-merken, is de Audi het duurst, met op gepaste afstand de Skoda en Volkswagen. Een andere beslissende factor zou het interieur kunnen zijn. Dat van de Q4 E-Tron is gebruiksvriendelijker dan dat van de Enyaq en ID.4, met meer fysieke knoppen.

Ben je op zoek naar een elektrische suv die je van de sokken laadt, dan ben je bij de concurrentie beter af. Op ongeveer hetzelfde prijsniveau als de Audi zitten de Kia EV (77 kWh, 52.098 euro) en Hyundai Ioniq 5 (73 kWh, 46.500 euro), die beide dik boven de 200 kW laadsnelheid zitten. Tesla vraagt een stuk meer voor zijn Model Y (64.000 euro) en is in het segment de snellaadkampioen, met liefst 250 kW.