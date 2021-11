3 voordelen en 3 nadelen van de Tesla Model Y

Tesla zit nog steeds in een unieke positie: ze bouwen krachtige en efficiënte elektrische auto's en hebben een indrukwekkend netwerk van snellaadpalen uit de grond gestampt. Daarom kun je simpelweg niet om de nieuwe Tesla Model Y heen, wanneer je een elektrische suv zoekt.

Tesla Model Y is nu de logische, verantwoorde keuze

Ondanks het futuristische dashboard is de Model Y niet de originele keuze. Je ziet tegenwoordig overal Tesla’s Model 3 rijden en met een Model Y verdwijn je in die leasende massa. Wie zijn kop boven het maaiveld wil uitsteken, kiest een Hyundai Ioniq 5. Met andere woorden: we zijn op het punt gekomen dat kiezen voor een Tesla, de logische en verantwoorde keuze is geworden.

Toch is eigenzinnige aanpak van Tesla niet voor iedereen

Toch moet een Tesla je liggen, vooral vanwege de soms eigenzinnige aanpak van het Amerikaanse merk. Bedien je de functies in je auto graag met fysieke knoppen, dan word je bijvoorbeeld niet vrolijk van de Model Y. Ook is de bouwkwaliteit van Tesla niet altijd op orde. Wij vonden tijdens onze testweek in ieder geval de volgende voordelen en nadelen van de Model Y.

Voordeel 1 - Batterij bereid zich voor op snelladen

Wanneer je naar een Tesla Supercharger navigeert, wordt de batterij van de Tesla Model Y voorbereid op snelladen. Zo krijg je de beste laadsnelheid.

Voordeel 2 - Laden bij Tesla Supercharger is goedkoop

Tesla heeft niet alleen véél snellaadstations, ze zijn ook nog eens goedkoop. De bedragen staan bovendien in beeld, dus geen verrassingen achteraf.

Voordeel 3 - De paar knoppen die er zijn, zijn handig

De Model Y heeft weinig knoppen, maar niet nul. Met deze handige draaiwieltjes bedien je de buitenspiegels, stuurhoogte en adaptieve cruisecontrol.

Nadeel 1 - Het zeer beperkte zicht naar achteren

De kleine achterruit van de Model Y belemmert het zicht naar achteren en zit zo hoog, dat de koplampen van de auto achter je buiten beeld blijven.

Nadeel 2 - De Tesla Model Y laadt maar heel even echt snel

Tesla vervangt de V2 Superchargers (150 kW) voor V3's (250 kW). Dat hogere laadvermogen benut de Model Y maar tot 22 procent acculading.

Nadeel 3 - Soms is het ontbreken van knoppen gewoon dom

Het grote touchscreen went. Het ontbreken van fysieke knoppen ook. Maar dat het dashboardkastje geen knop heeft, is gewoon dom.