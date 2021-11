Toyota buigt voor de macht van Google: verandert naam GR 86 om slechte vindbaarheid

Search Engine Optimization heet het, de kunst van het met Google vindbaar zijn. Online schrijvers doen er zelfs SEO-cursussen voor. Als je je aan een aantal trucjes houdt, dan is de kans groter dat Google jouw verhalen vindt en hoger in de zoekresultaten zet. SEO is bijna een wetenschap en toont nog maar eens de monopolistische macht van Google.

Toyota GR 86 wordt Toyota GR86

Zelfs Toyota is ervoor gezwicht. Zijn nieuwe sportwagen - de opvolger van de Toyota GT86 - zou eerst op de markt komen als GR 86. Met spatie dus. Maar die spatie blijkt niet goed te zijn voor de Google-vindbaarheid. Door de auto Toyota GR 86 te noemen, ontstaat het probleem dat zoekmachines 'GR' en '86' als twee termen gaan zien.

"Het heeft met SEO te maken", zei een woordvoerder van de Engelse Toyota-organisatie tegen de website CarScoops. "We willen dat mensen de auto gemakkelijk kunnen vinden als ze er online naar zoeken." Hoe het kan dat Toyota hier nu pas achter komt, vertelt hij niet.

Hoe zit het dan met Audi RS 3 en DS 9?

Bovendien vragen we ons af hoe het dan zit met auto's als de Audi RS 3, de DS 9, de Honda E en de Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic. Toyota is overigens niet de eerste fabrikant die de naam van een auto verandert omwille van vindbaarheid. Kia deed het naar verluidt ook met de Cee'd. Die heet nu gewoon Ceed, zonder kunstzinnige apostrof.

Opvolger Toyota GT86 toch naar Nederland

De nieuwe Toyota GR86 (nu zonder spatie dus) is de opvolger van de GT86, die in Nederland van 2012 tot 2020 op de markt was. Het model kostte bijna 60.000 euro. En dat maakte de sportcoupé moeilijk verkoopbaar. De boosdoener was uiteraard de BPM, die een verhoudingsgewijs hoge CO2-uitstoot beboet.

Wonderwel komt de GR86 toch naar Nederland. Hij heeft nog steeds een viercilinder boxermotor, maar nu met een inhoud van 2,4 liter (was 2,0 liter). Het blok levert 231 pk en 250 Nm, waarmee hij 31 pk en 45 Nm sterker is dan voorheen. Schakelen gaat met een handbak of een zestraps automaat. De GR86 heeft wederom achterwielaandrijving.