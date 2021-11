Dit is de gefacelifte Volkswagen T-Roc! En nee, de T-Roc is niet die kleine ...

De facelift van de Volkswagen T-Roc heeft op het eerste gezicht weinig om het lijf, maar toch kun je de nieuweling eenvoudig van zijn voorganger onderscheiden. Voorop de T-Roc loopt nu een verlichte strip door de grille, die de twee koplampunits aan elkaar verbindt. De lichtbalk hoort bij de optionele led-matrix verlichting. Standaard wordt de T-Roc geleverd met led-koplampen. Ook zijn de bumpers voor en achter nu anders vormgegeven, heeft de compacte suv altijd donker getinte achterlichten en zijn er een aantal nieuwe exterieurkleuren en wieldesigns (16 - 19 inch) beschikbaar.

Volkswagen T-Roc ook met die rottige touchpads en sliders

In het interieur heeft Volkswagen er helaas voor gekozen om zo veel mogelijk fysieke knoppen weg te doen. In navolging van onder meer de Golf en ID.3 heeft ook de T-Roc van die irritante touchpads en sliders op het stuur en de middenconsole. Als je ermee onderweg bent, zal je merken: dit soort aanraakgevoelige knoppen - die je niet kunt voelen omdat ze plat zijn - vragen meer aandacht om te bedienen. In de T-Roc krijg je standaard een 8 inch digitaal instrumentarium (10,25 inch is optioneel) en een infotainmentsysteem (met een 6,5, 8,0 of 9,2 inch scherm).

Geen sportieve T-Roc met 300 pk meer in Nederland

Volkswagen levert de T-Roc in vier uitrustingsniveaus: T-Roc, Life, Style en R-Line. De 110 pk leverende 1.0 TSI-benzinemotor en de 150 pk sterke 1.5 TSI hebben standaard een handbak. Alleen die laatste is ook leverbaar met een zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling. Erboven staat de 2.0 TSI met 190 pk, dezelfde DSB-bak en vierwielaandrijving. De T-Roc Cabrio is alleen te krijgen met de 1.0 TSI of 1.5 TSI. Naar de sportieve T-Roc R (300 pk) is het tevergeefs zoeken. Die keert niet terug. De nieuwe T-Roc komt in maart op de markt. Op de cabrioversie moet je een maand langer wachten.