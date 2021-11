Breaking news! Tesla-topman Elon Musk is nog steeds een ongelofelijke eikel

We moeten medelijden hebben met Elon Musk. Want - oh nee - de rijkste man ter wereld moet misschien fatsoenlijk belasting gaan betalen. En daar houdt de rijkste man ter wereld niet zo van. Dus reageert hij op Twitter als een driftig kind dat zijn speen niet krijgt.

Kinderachtige reacties van Elon Musk op Twitter

Deze week is het de Amerikaanse senator Bernie Sanders die het moet ontgelden. Sanders is een van de meest progressieve politici in de Verenigde Staten en wil dat de superrijken eindelijk eens normaal belasting gaan betalen. Op Twitter schreef hij: "We moeten eisen dat de extreem rijken hun eerlijke deel gaan betalen. Punt."

Tesla-baas Elon Musk - nogmaals: de rijkste man ter wereld - wil liever geen belasting betalen, dus sneerde hij naar Sanders: "Ik vergeet telkens dat jij nog leeft." Op een belastingtweet van de Amerikaanse senator Ron Wyden reageerde Musk met: "Waarom ziet je profielfoto eruit alsof je net klaargekomen bent?"

Tesla-baas heeft meer vermogen dan bbp van Tsjechië

Yep ... dat is nou de rijkste man ter wereld, die een vermogen heeft van ruim 280 miljard dollar. En om dat in het juiste perspectief te plaatsen: Tsjechië heeft een bruto binnenlands product (bbp) van 276 miljard dollar, Portugal komt tot 257 miljard dollar, en in Nieuw-Zeeland harken ze met zijn allen 243 miljard dollar bij elkaar.

Musk kan best wat belasting betalen, ook al heeft hij daar helemaaaaaalll geen zin in. Ons probleem met de Tesla-ceo is namelijk niet alleen dat hij een onuitstaanbare jankerd is, maar ook dat hij hypocriet is. Hij wil geen belasting betalen, maar hij wil wel heel graag belastinggeld ontvangen.

Musk wil niet betalen, maar wel heel graag ontvangen

Elf jaar geleden kreeg Tesla een lening van de Amerikaanse overheid om op te starten. Die 465 miljoen dollar - met een extreem lage rente - heeft het bedrijf inmiddels terugbetaald, maar toch ... het was overheidsgeld. Bovendien profiteert Tesla van enorme belastingvoordelen, bijvoorbeeld door een fabriek in Austin, Texas neer te zetten.

Verder heeft Tesla vorig jaar coronasteun gekregen en zijn de elektrische auto's van het merk in de Verenigde Staten zo populair omdat ze gesubsidieerd worden. Met overheidsgeld. Daarbij zijn de andere bedrijven van Musk - The Boring Company, SpaceX en Solar City - voor het overgrote deel afhankelijk van overheidsorders, waarmee - natuurlijk - belastinggeld gemoeid is.

Tesla-directeur Elon Musk - de rijkste man ter wereld - houdt dus graag zijn hand op voor belastinggeld in de vorm van leningen, steunpakketten en subsidies, maar gedraagt zich - boehoe!! - als een sikkeneurige kleuter op het moment dat hij belasting moet afdragen. Hij is kortom een hypocriete hufter.