Geen hazentanden! BMW neemt geen enkele designrisico met de elektrische BMW i5

De grote Duitse drie - de Audi A6, BMW 5-serie en Mercedes E-klasse - gaan elektrisch. Opvallend daarbij is dat Mercedes een afwijkende route kiest: de enige tijd geleden onthulde Mercedes EQE heeft weinig tot niets te maken met de E-klasse en wordt als een apart model in de markt gezet. Van de Audi A6 E-Tron hebben we alleen nog maar een studiemodel gezien. En hier rijdt de nieuwe BMW i5 rond, de elektrische versie van de 5-serie.

Elektrische BMW i5 waarschijnlijk met iX-aandrijflijn

Hij heeft een forse BMW-grille, maar niet zo gigantisch als de nieren van de BMW 4-serie, 7-serie en iX. De reguliere 5-serie komt gewoon weer als plug-in hybride en met benzine- en dieselmotoren op de markt. Over de aandrijflijn van de i5 is nog niks bekend, maar we denken dat we de uitvoeringen van de iX gaan terugzien in de i5: de xDrive40 (300 pk en 70-kWh batterij) en de xDrive50 (500 pk en 100-kWh batterij). Het laadvermogen is 200 kW, met een actieradius van max 600 kilometer.