Wist je dat Lexus bijna Vectre, Verone, Chaparel of Calibre had geheten?

Hoe bedenk je een naam voor een nieuw luxemerk?

Lexus is een relatief piepjong merk en bestaat pas sinds 1989. Toyota wilde in Europa en Amerika een nieuw merk introduceren dat de concurrentie aanging met Mercedes en BMW.

Hoe bedenk je een naam voor je nieuwe merk? Het reclamebureau van Toyota kwam met Vectre, Verone, Chaparel en Calibre, maar ook met Alexis. Alexis werd in de jaren 80 te veel geassocieerd met Dynasty-personage Alexis Colby (gespeeld door Joan Collins) en zo ontstond, na wat gehussel, Lexus.

Ook andere Japanse merken bedachten rond die tijd nieuwe namen voor hun luxe auto's: dure Honda's heetten Acura en chique Nissans werden als Infiniti verkocht.

De eerste Lexus moest de beste auto ter wereld worden

Het eerste model waarmee Europa en de VS kennismaakten, was de Lexus LS, die in Japan zelf als Toyota Celsior werd verkocht. Met de ontwikkeling van de LS was Toyota in 1983 begonnen (codenaam: F1; Flagship 1), het moest de beste auto ter wereld worden. Toyota liet niets aan het toeval over om de LS een succes te maken: in Californië werd een huis gehuurd om te kijken hoe de Amerikaanse jetset leefde. De LS mocht wat kosten: 60 ontwerpers, 1400 ingenieurs en 2300 technici bogen zich over de eerste Lexus, er verschenen 450 prototypes en de kosten overstegen het miljard.

Meer dan de helft van de Lexussen wordt in de VS verkocht

Dat Lexus in de VS meteen aansloeg, was geen toeval: dankzij speciale exportregels was een luxelimo uit Japan er nauwelijks duurder dan een middenklasser. Meer dan de helft van de Lexus-modellen wordt in de VS verkocht.



Waarom heeft Lexus gekwalificeerde masseurs in dienst?

Lexus heeft gespecialiseerde mensen in dienst die de verf controleren en vier keer per jaar op herexamen moeten. Zoals Lexus ook gekwalificeerde masseurs laat aanrukken om de stoelmassage zo veel mogelijk op een echte massage te laten lijken.

Wat hebben de Toyota Aristo en Wisdom met Lexus te maken?

De GS werd in Japan als Toyota Aristo aangeboden, de ES als Toyota Wisdom en de IS als Toyota Altezza. Pas sinds 2005 staan de modellen ook in eigen land met Lexus-logo in de showroom.

De Lexus LFA is misschien wel de best klinkende supercar ooit

BMW heeft M, Mercedes heeft AMG. Bij Lexus krijgen de sportieve modellen een F achter de naam. Met de LFA (de A staat voor apex) met V10-motor maakte Lexus in 2009 een daverende entree in het supercar-segment: 560 pk, 0-100 in 3,7 s en een top van 325 km/h. De tiencilinder van de LFA klinkt hemeltergend mooi.

Na meer dan dertig jaar loopt Europa nog niet warm voor Lexus

De eerste suv met hybride aandrijving was de LX 400h uit 2004. In Nederland sloeg de CT korte tijd aan, vanwege belasting- en bijtellingsvoordeel. Daardoor is het bij ons overall de best verkochte Lexus. Na meer dan dertig jaar loopt Europa nog altijd niet warm voor Lexus, met nog geen 50.000 verkochte auto's per jaar.