Er was toch al een elektrische Mercedes EQE? Ja, maar dit is de EQE SUV

Er is iets niet helemaal goed gegaan met het namenschema van Mercedes. De eerste elektrische auto van het merk heet EQC, maar krijgt over niet al te lange tijd ongetwijfeld een naamsverandering. Met zijn typeaanduiding zonder de toevoeging SUV zit hij de nieuwe Mercedes EQE en EQS (en later vooral de elektrische C-klasse) in de weg.

Mercedes EQE SUV deelt aandrijflijn met sedanversie

De auto op deze spionagefoto's is groter dan de EQC en komt qua maatvoering in het segment van de GLE terecht. Om dat in de naam duidelijk te maken, voegt Mercedes simpelweg de letters SUV toe. De Mercedes EQE SUV komt eind volgend jaar op de markt en deelt dan zijn aandrijflijn met de EQE.

EQE 350 met 292 pk kan met maximaal 170 kW laden

Dat betekent dat er een EQE 350 komt (één motor, 292 pk, 530 Nm), die met maximaal 170 kW kan laden en op zijn 90 kWh-accu zo'n 600 kilometer ver komt. Later komen er ook 4WD-versies van de EQE SUV - die in de Verenigde Staten wordt gebouwd - en zelfs een sportieve AMG-uitvoering.