Dit is waarom Tesla zijn hoofdkantoor van Californië naar Texas verhuist

"Ik ben blij om aan te kondigen dat we ons hoofdkantoor naar Austin, Texas gaan verhuizen", zei Tesla-baas Elon Musk. Hij zei er gelijk bij dat Tesla niet uit Californië vertrekt. De fabriek in Fremont blijft gewoon bestaan en moet er 50 procent meer capaciteit bij krijgen, aldus Musk. Hetzelfde geldt voor de fabriek in de Amerikaanse staat Nevada.

Tesla-baas Elon Musk verhuisde in december al

Tesla bouwt op dit moment een enorme productiefaciliteit in Austin, Texas. Het nieuwe hoofdkantoor komt daarbij te staan. Elon Musk is zelf ook verhuisd naar Texas. Hij deed dat in december, om dichter bij de in aanbouw zijnde Tesla-fabriek in Austin en de lanceerinstallatie van SpaceX in het zuiden van Texas te zijn.

Lagere huizenprijzen en salarissen in Texas

De huizen in Californië zijn tot wel zes keer duurder dan in Texas. Dat is een van de redenen om het hoofdkantoor te verplaatsen. In Californië lukt het Tesla-medewerkers maar moeilijk om een betaalbaar huis dichtbij de fabriek te vinden. Ook speelt uiteraard een rol dat de salarissen in Texas lager zijn en de regels minder streng.

Musk ruziede met Californië over coronaregels

Verder is de relatie tussen Musk en de staat Californië sinds vorig jaar behoorlijk bekoeld. Musk had lak aan de coronaregels en opende de Tesla-fabriek in Fremont nog voor daar toestemming voor was gegeven. In mei 2020 twitterde hij al uit frustratie dat hij Tesla naar Texas zou verhuizen.