De Porsche 911 GT3 is zó goed! Wat kan deze RS daaraan toevoegen?

Simpel gezegd is de Porsche 911 GT3 de lichtgewicht sportversie van de 911 Carrera S. De sterkere 911 Turbo en Turbo S zijn voor dagelijks gebruik beter, met hun turbomotoren en vierwielaandrijving. De GT3 staat ook op een circuit zijn mannetje. Tot er een Porsche 911 GT3 RS ten tonele verschijnt. Dan is meteen duidelijk wie er de underdog is.

Porsche 911 GT3 met atmosferische zescilinder boxermotor

De GT3 heeft een 4,0-liter atmosferische zescilinder boxermotor met 510 pk en 470 Nm. Je kunt hem bestellen met handbak (dan gaat hij in 3,9 seconden naar 100 km/h) of met een PDK-transmissie met dubbele koppeling (3,4 seconden). De top van de GT3 ligt op 320 km/h.

Porsche 911 GT3 RS heeft waarschijnlijk 20 pk meer vermogen

Over de specificaties van de nieuwe Porsche 911 GT3 RS is nog niets bekend, maar als we naar de historische verhoudingen kijken dan is de krachtbron waarschijnlijk goed voor zo'n 20 pk meer, op een iets lager wagengewicht. Een handgeschakelde versnellingsbak is niet leverbaar op de RS. Op de racebaan is alleen een PDK snel genoeg.

Achtervleugel is een slag groter dan op de Porsche 911 GT3

Je kunt de 911 GT3 RS herkennen aan zijn vleugel, die nog weer een slag groter is dan op de 'gewone' GT3. De roosters boven de voorwielen halen de lucht die daar vastzit weg. Wat de koelopeningen op de neus precies doen, weten we niet. Waar bij een 911 de bagageruimte zit, zullen bij een GT3 RS vast wat radiateurs zijn geplaatst.