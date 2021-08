Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 34

+ Top - Hyundai Ioniq 5 snelladen gaat echt met 220 kW!

Snelladen doet de Hyundai Ioniq 5 als de beste. Tenminste, dat belooft de folder. Maar hoe gaat het in de praktijk? Haalt de Ioniq 5 echt een laadvermogen van 220 kW? Hier is het antwoord.



+ Top - Eerste review Skoda Fabia: waarom zou je nog een Volkswagen Polo willen?

Het zou ons niks verbazen als het woord 'fabia' in het Tsjechisch 'verstandig' betekent. Want ook de vierde generatie Skoda Fabia is weer slim, doordacht en nuchter. Er zijn leukere concurrenten (Ford Fiesta, Peugeot 208), maar geen ruimere.



+ Top - Cultkleuren voor Porsche Taycan: waag het niet om hem in het grijs te bestellen!

Als je in Nederland een Porsche Taycan tegenkomt, is hij negen van tien keer uitgevoerd in het zwart, grijs of zilver. En dat terwijl je de elektrische vierdeurs sportwagen in zulke geweldige kleuren kunt bestellen, zeker na de update die Porsche nu doorvoert. De Taycan krijgt iets meer bereik en is voortaan te bestellen in historische kleuren, zoals Rubystar-rood.



- Flop - Waarom vloog een Volkswagen ID.3 in Groningen in brand?

Eerder deze maand vloog een elektrische Volkswagen ID.3 zomaar in brand. De Groningse bestuurder had net de laadstekker uit de auto getrokken, toen ze rook onder de auto vandaan zag komen. Volkswagen zegt onderzoek te gaan doen naar de oorzaak.



- Flop - Als Tesla met een menselijke robot komt, eten wij onze schoenen op

En daar gaan we weer ... Tesla-baas Elon Musk roept altijd van alles en komt dan later op zijn beloften terug. Waar is bijvoorbeeld die vloot volledig zelfrijdende taxi's die hij in 2020 op de weg zou hebben? Onder meer daarom geloven wij weinig van zijn claim dat Tesla volgend jaar een prototype van een menselijke robot zal presenteren.



- Flop - Duitse auto geïmporteerd? Grote kans dat de kilometerstand niet klopt

Een auto importeren uit Duitsland is doodeenvoudig en daarom hartstikke populair. Onder meer omdat de occasionprijzen bij onze oosterburen vaak wat lager liggen en het aanbod er gigantisch is. Maar pas wel op! Eén op de drie tweedehands auto's in Duitsland heeft een teruggedraaide kilometerstand.