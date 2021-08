De bestverkopende Volkswagen aller tijden gaat uit productie

We hebben het niet over de Volkswagen Golf, Polo of Tiguan, maar over de Volkswagen-curryworst, waarvoor na 48 jaar helaas het doek valt. Ieder jaar produceert Volkswagen ongeveer 7 miljoen exemplaren van de worst. Ze worden verkocht in de kantines van Volkswagen-fabrieken, waar de medewerkers binnenkort dus hun dagelijkse zonde moeten missen.

De Volkswagen-curryworst is slecht voor het milieu

Waarom stopt Volkswagen met de befaamde curryworst? Om dezelfde reden dat wij over tien jaar geen auto's met een heerlijk ouderwetse verbrandingsmotor meer kunnen/mogen kopen: duurzaamheid. De productie van vlees is enorm belastend voor het milieu.

Een visje bestellen mag van vleesvrij Volkswagen nog net

Maar Duitsers en vlees gaan toch samen als Bert en Ernie, Mercedes en Benz, Volkswagen en sjoemelsoftware? Ja, dat klopt, maar kennelijk is er zelfs in de bedrijfskantine van Volkswagen steeds meer vraag naar vegetarische alternatieven. In Wolfsburg en op andere VW-locaties wordt het menu daarom vleesvrij. Zo nu en dan mag je nog een visje bestellen ...