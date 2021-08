Winkeldochters-top 6 - Van deze auto's werd in juli maar één exemplaar verkocht!

Afgelopen maand werden in Nederland precies 26.883 nieuwe personenauto's geregistreerd. En dat is 22,4 procent minder dan in juli 2020, zo blijft uit de cijfers van de Bovag, Rai Vereniging en RDC. De verkoopdaling over de eerste zeven maanden van dit jaar valt vooralsnog mee. Tot en met 31 juli werden 189.692 nieuwe auto's geregistreerd (min 1,5 procent ten opzichte van 2020).

Verkoopranglijst met Kia weer op nummer één

Kia voerde in juli de verkoopranglijst weer aan, met 2782 verkochte auto's en 10,3 procent marktaandeel. De rest van de top vijf wordt compleet gemaakt door Volkswagen (2636), Toyota (2139), Skoda (1679) en wonderwel BMW (1632). Op modelniveau is de ranglijst als volgt: Kia Niro (1166), Volkswagen Polo (919), Toyota Yaris (899), Kia Picanto (753) en Ford Mustang Mach-E (644).

Dit zijn de auto's die bijna niemand wilde hebben

Maar dan de winkeldochters. De auto's die bijna niemand wilde hebben. De modellen die in juli een 1 op hun rapportkaart kregen. Misschien willen jullie ze deze maand helpen: door ze te bestellen. Mogelijk dat we ze in augustus of september dan met een 2 of 3 in de verkoopstatistieken kunnen krijgen.

Alpine A110

Doet de Porsche 718 Cayman het beter dan zijn Franse concurrent? Mwoah, niet echt. De Cayman stond in juli op 2. De Alpine A110 op slechts 1.

Audi A7



Grote vierdeurs coupés zijn niet zo populair meer als pakweg vijftien jaar geleden. De Audi A6 verkocht met 36 stuks bijvoorbeeld een stuk beter dan de A7 met slechts 1 exemplaar.

Honda E

Elektrische auto's zijn hot, maar niet als ze bij Honda vandaan komen. Het probleem laat zich raden. De actieradius van de Honda E is niet best. En dat terwijl de prijs - in vergelijking met de concurrentie - stevig is.

Jaguar XF

Tsja, wat kunnen we over de Jaguar XF zeggen? Dat hij het met 1 verkocht exemplaar een stuk beter heeft gedaan dan de XE, F-Type en I-Pace (allemaal 0 exemplaren).

Renault Scenic

Zou de Renault Scenic soms te klein zijn voor veel mensen? Want van de Grand Scenic verkocht Renault in juli 19 stuks en van de Scenic slechts 1.

Toyota Supra

De Toyota Supra is een BMW Z4 in vermomming. Maar er zit een opvallend verkoopverschil tussen de Duits-Japanse broers: de Z4 ging in juli 25 keer over de toonbank, de Supra niet meer dan 1 keer.