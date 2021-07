Volkswagen Golf R Variant is de snelste Volkswagen stationwagon aller tijden

Het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat Volkswagen de oersterke, vierwielaangedreven Passat R36 Variant in het programma had. Die auto kan zó in een aflevering van het tv-programma Andere Tijden. Hij haalde zijn 300 pk uit een turboloze zescilinder met een inhoud van 3,6 liter. Kom daar tegenwoordig maar eens om! Hij sprintte in 5,8 seconden naar 100 km/h en haalde een (elektronische begrensde) topsnelheid van 250 km/h.



Prestaties Volkswagen Golf Variant R



Die afgeregelde topsnelheid, de vierwielaandrijving en de Variant-carrosserie zijn eigenlijk de enige drie overeenkomsten tussen die oude Passat en de splinternieuwe Golf Variant R. De nieuweling haalt zijn 320 pk immers uit een viercilindertje van slechts twee liter. Mét turbo, dat dan weer wel. Accelereren doet de Golf Variant R een stuk sneller dan zijn oudere broer. In 4,9 seconden raffelt hij de honderdsprint af. Daarmee moet-ie trouwens wel twee tienden toegeven op de gewone Golf R. Net als bij de hatchback kun je tegen bijbetaling de begrenzing op de topsnelheid onklaar laten maken, met als resultaat een top van 270 km/h.

Sportwagenprestaties en veel ruimte



Maar dat wil je natuurlijk allemaal niet weten. Jij bent natuurlijk vooral geïnteresseerd in de inhoud van de bagageruimte. Nou, die valt niet tegen: er past sowieso 611 liter in de achterbak. Als er niemand achterin hoeft te zitten, kun je de ruimte uitbreiden tot 1642 liter. Da's trouwens precies evenveel als in de bescheidener gemotoriseerde Golfjes Variant. O ja, de Volkswagen Golf Variant R kan ook een caravan trekken: je mag maar liefst 1900 kg aan de trekhaak hangen. Maar houd je wel een beetje in bij de stoplichtsprintjes, anders wordt die arme sleurhut kotsmisselijk en vliegen de potten en pannen alle kanten op.



Prijzen Golf Variant R



Wat de Volkswagen Golf Variant R precies gaat kosten, is nog onzeker, maar afgaand op de vanafprijs van de hatchback (65.490 euro), rekenen we op ongeveer 67.500 euro. Wat kleur betreft kun je kiezen uit wit, zwart en blauw en verder kun je opteren voor het R-Performance-pakket, leren bekleding en nog wat goodies.