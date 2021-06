Prijsvergelijking: Skoda Enyaq iV vs. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 en Volkswagen ID.4

Skoda Enyaq iV

Particuliere kopers en leaserijders lopen tegen hetzelfde probleem aan: elektrische suv's zijn te duur. Ze beginnen bij 40 mille en laat daar nou net het bijtellingsvoordeel ophouden. Zodoende shoppen we zo goedkoop mogelijk en gaan we voor de basismodellen met relatief kleine batterij. Wel zijn er vier eisen die de prijs mogelijkerwijs opdrijven: we willen snelladen met maximaal vermogen, adaptieve cruisecontrol om relaxt te rijden en een warmtepomp om de cabine zo zuinig mogelijk te verwarmen. De vierde eis is een achteruitrijcamera, want met de laadpoort achter op de auto zul je vaak achteruit inparkeren bij de snellader. Op de Skoda Enyaq iV kost dat allemaal extra, maar ben je onder de streep toch het goedkoopst uit. Al scheelt het verrassend weinig.

Skoda Enyaq iV 60 (58 kWh, 390 km) - 40.780 euro

Maximaal snelladen (100 kW) - 550 euro



Warmtepomp - 1200 euro

Adaptieve cruisecontrol - 1200 euro

Achteruitrijcamera - 650 euro

Totaal: 44.380 euro

Duurder: Volkswagen ID.4

De Volkswagen ID.4 (vanaf 40.690 euro) en de Enyaq iV staan op dezelfde bodemplaat. Toch zit er verschil in de accucapaciteit: bij Skoda krijg je 58 kWh en bij VW slechts 52 kWh. Er zijn meer onderlinge verschillen: de goedkoopste ID.4 kan al snelladen met 100 kW (geen meerprijs), maar naar een achteruitrijcamera kun je fluiten. Dan moet je kiezen voor de luxere Style-uitvoering.

Volkswagen ID.4 Pure (52 kWh, 344 km) - 44.990 euro (Style-uitvoering)

Maximaal snelladen (100 kW) - standaard

Warmtepomp - 1271 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Totaal: 46.261 euro

Duurder: Hyundai Ioniq 5

De Hyundai Ioniq 5 is iets duurder in de markt gezet: vanaf 43.500 euro. Daar staat een omvangrijke standaarduitrusting, inclusief achteruitrijcamera, tegenover. Net als bij Skoda krijg je een accupakket van 58 kWh en moet je 1200 euro bijbetalen voor een warmtepomp. Hyundai vraagt trouwens de kleinste meerprijs voor de grootste batterij: 3 mille extra.

Hyundai Ioniq 5 Style (58 kWh, 384 km) - 43.500 euro

Maximaal snelladen (220 kW) - standaard

Warmtepomp - 1200 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Totaal: 44.700 euro

Duurder: Kia EV6

We hoopten dat Kia ons een betaalbaar voorstel zou doen met de Kia EV6, maar het merk heeft andere plannen. Bijna alle uitvoeringen hebben de grote batterij van 77,4 kWh. Er is één EV6 met 58 kWh en dat basismodel kost toch nog 44.595 euro. Waarom zou je hem boven de voordeliger en technisch gelijke Ioniq 5 verkiezen? Elke EV6 heeft stoelverwarming.

Kia EV6 (58 kWh, ca. 400 km) - 44.595 euro

Maximaal snelladen (220 kW) - standaard

Warmtepomp - 995 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Totaal: 45.590 euro