Is ook de nieuwe Porsche 911 GTS weer de uitvoering die je moet hebben?

Laten we even het modellentrapje oplopen: met onderaan de Porsche 911 Carrera (385 pk) en daarboven op dit moment de 911 Carrera S (450 pk), 911 GT3 (510 pk), 911 Turbo (580 pk) en 911 Turbo S (650 pk). 'Hé', dacht Porsche twaalf jaar geleden, 'tussen de Carrera S en GT3 is nog een gaatje. Laten we daar een nieuwe uitvoering in stoppen.' En zo werd de Porsche 911 GTS geboren.

Porsche 911 GTS als Coupé, Cabriolet en Targa



De nieuwste generatie heeft dezelfde 3,0-liter twinturbo zescilinder boxermotor als de Carrera-modellen, maar dan met 480 pk. Hij is er als Coupé en Cabriolet, met achterwielaandrijving of 4WD. De Targa GTS is er alleen als vierwielaandrijver. Op alle varianten kun je kiezen tussen een achttraps PDK-bak met dubbele koppeling en een handgeschakelde zevenbak.

Standaard met Porsche 911 Turbo-onderstel

Standaard is de Porsche 911 GTS uitgerust met een verlaagd 911 Turbo-onderstel (de Targa GTS niet), Porsche Active Suspension Management en de remmen van de 911 Turbo. Optioneel is het Lightweight Design-pakket, dat onder meer bestaat uit kuipstoelen van met koolstofvezel versterkte kunststof (het achterbankje wordt weggelaten), lichter glas aan de zij- en achterkant en een lichtgewicht accu. De besparing is maximaal 25 kilo.

Van stilstand naar 100 km/h in 3,3 seconden

Met zijn vermogen van 480 pk en 570 Nm koppel sprint de Porsche 911 GTS Carrera 4 met PDK in slechts 3,3 seconden naar 100 km/h. Daarmee is hij 0,3 seconden sneller dan zijn voorganger. Doordat Porsche in de GTS een deel van de geluidsisolatie weglaat, is het geluid van de standaard sportuitlaat nóg beter in het interieur te horen.



Porsche 911 GTS herkennen aan donkere details

Van de buitenkant kun je de nieuwe Porsche 911 GTS herkennen aan zijn 911 Turbo-wielen met centrale moer, zijn donkere designdetails (ook de rolbeugel van de Targa is donker) en het standaard SportDesign-pakket. In het interieur gaat de duisternis door. Onder meer de stoelen, het sportstuur en de 10 millimeter kortere pook zijn bekleed met het zwarte microvezelmateriaal Race-Tex.

Prijs van alle Porsche 911 GTS-uitvoeringen

De nieuwe Porsche 911 GTS-modellen zijn per direct te bestellen en staan vanaf eind september bij de dealers. Dit zijn de prijzen van de vijf uitvoeringen: