We missen iets op de gefacelifte Dacia Duster: het nieuwe Dacia-logo

De eerste generatie Dacia Duster kwam in 2010 op de markt en werd zeven jaar later vervangen door een model dat er aardig op lijkt. Dacia Duster-kopers deert het niet. Die gaan niet voor het nieuwste design, maar willen een eenvoudige suv met veel ruimte voor een voordelige prijs. En met die formule heeft Dacia goede zaken gedaan. Sinds 2010 zijn er bijna 2 miljoen exemplaren van de Duster verkocht.

Dacia Duster nu met Y-vormige dagrijverlichting

De facelift die Dacia nu doorvoert, heeft dan ook niet veel om het lijf. De Duster krijgt de dagrijverlichting van de nieuwe Sandero en Sandero Stepway (in de vorm van een liggende letter Y) en een anders ingevulde grille. Het model is de eerste Dacia met led's als richtingaanwijzers aan de voorzijde. Aan de achterkant zijn de spoiler en de invulling van de lichtunits gewijzigd.

Orange Arizona-kleur is nieuw, kennelijk ...

Volgens Dacia is de oranje kleur op de Duster (Orange Arizona) helemaal nieuw, maar om eerlijk te zijn, zie wij het verschil niet met de oranje kleur waarin ook de huidige Duster besteld kan worden. Verder staat de gefacelifte suv op andere wielen (naar keuze 16 of 17 inch).

Nieuw infotainmentsysteem met 8 inch touchscreen

In het interieur is het van eenzelfde faceliftlaken een pak, met nieuwe bekleding en een nieuw infotainmentsysteem, dat voorzien is van een 8 inch touchscreen. Dacia voegt tevens een middenconsole met armsteun toe. Die biedt plaats aan een afsluitbaar opberkvak van 1,1 liter en (optioneel) twee usb-aansluitingen. De armsteun is over een afstand van 70 millimeter te verschuiven.

Dacia Duster met 50 procent grotere lpg-tank

Op motorisch gebied verandert er ook het een en ander. Er is een 100 pk sterke bi-fuel-versie, die nu een lpg-tank heeft van 48,8 liter (was 33,6 liter) en 250 kilometer meer actieradius. Verder zijn er twee TCe-benzinemotoren. De 130 pk-variant heeft - net als de bi-fuel - voorwielaandrijving en een handbak. De TCe 150 is er met 2WD en automaat of met 4WD en een handbak.