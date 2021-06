De Porsche 911 GT3 Touring is voor muurbloempjes die van sturen houden

Wat is een Porsche 911 GT3 Touring? Welnu, simpel gezegd is het model gewoon een 911 GT3, maar dan zonder achtervleugel. In 2017 werd de eerste Touring geïntroduceerd. Hij is gebaseerd op de 991-generatie van de 911 en werd in de markt gezet als luxer alternatief voor de 911 GT3. Geen vleugel dus, maar wel een handbak en een interieur met leren bekleding.

Porsche 911 GT3 Touring met automatische vleugel

Porsche beschrijft de nieuwe 911 GT3 Touring als "een pure topsporter in een discrete outfit". In plaats van de grote achterspoiler van de GT3 heeft hij een automatisch uitschuivende vleugel, die - net als bij de 'gewone' 911 Carrera-modellen - op hoge snelheid voor de nodige downforce zorgt.

Voor het eerst met handbak óf PDK te bestellen

Andere verschillen vinden we bij de raamlijsten (die in hoogglanzend aluminium zijn uitgevoerd), op de neus (die geheel in de kleur van de carrosserie is gespoten) en aan de achterkant, waar nu een ander koelrooster boven de motor ligt, met daarop het GT3 Touring-logo. In het interieur van de Porsche 911 GT3 Touring valt vooral het vele leer op.

Overigens zijn alle opties voor de 911 GT3 ook beschikbaar op de 911 GT3 Touring. Denk aan de exterieurkleuren, lichtmetalen wieln, koolstofkeramische remmen, een liftsysteem op de vooras, koolstofvezel kuipstoelen, enzovoort. Nieuw is dat de Touring ook met PDK-automaat te bestellen is. Voorheen was alleen een handbak beschikbaar.

Hoogtoerige zescilinder boxermotor met 510 pk

De Porsche 911 GT3 Touring heeft dezelfde motor als de GT3: een hoogtoerige, atmosferische zescilinder boxermotor met 510 pk en 470 Nm. De versie met handbak gaat in 3,9 seconden naar 100 km/h. De PDK schakelt nog een tandje sneller en snoept maar liefst 0,5 seconden van die tijd af.

Porsche 911 GT3 is 400 euro duurder dan de Touring

Voor de prijsbewuste Nederlander: als je kiest voor een Porsche 911 GT3 Touring ben je heel iets 'goedkoper' uit dan als je een 911 GT3 op de bestellijst aanvinkt. Die laatste is er vanaf 239.200 euro (de versie met handbak en PDK zijn even duur). De GT3 Touring kun je al rijden vanaf 238.800 euro. Heb je toch weer 400 euro bespaard ...