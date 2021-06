Deze 6 merken dumpen hun elektrische auto voor 349 euro per maand

Een van de voordelen van een elektrische auto private leasen, is dat je je geen zorgen hoeft te maken over de restwaarde van de auto of de gezondheid van de batterij. Als je een elektrische auto koopt met je eigen geld, ben je toch geneigd de batterij te ontzien door weinig te snelladen en het laadniveau zo veel mogelijk tussen de 20 en 70 procent te houden. Maar met een private lease-auto? Pfff.

Elektrische auto private lease voor 349 euro

Het is opvallend hoeveel automerken op dit moment een private lease-aanbieding van 349 euro (of een tientje meer of minder) hebben. Deze deals hebben wij gevonden:

Kia e-Niro 39 kWh - 349 euro pm – ANWB Private Lease

MG ZS EV - 345 euro pm – Consumentenbond

Peugeot e-208 - 349 euro pm - Peugeot Nederland

Nissan Leaf 40 kWh – 339 euro pm – Nissan Nederland

Hyundai Kona Electric 39 kWh - 344 euro pm - Hyundai Nederland

Hyundai Ioniq Electric 39 kWh - 349 euro pm – DirectLease

Opel Corsa-e - 339 euro pm - Opel Nederland

60 maanden en 10.000 kilometer

Standaard duurt een private lease-contract 60 maanden (5 jaar) en mag je 10.000 kilometer per jaar rijden. Vind je dat een te lange periode, dan loont het om goed rond te kijken. De meerprijs voor een verlaging naar 48 of 36 maanden verschilt enorm per aanbieder. Kijk ook of je aanspraak kunt maken op de subsidie voor tweedehands EV’s: 2000 euro verdeeld over 60 maanden komt neer op 33,33 euro per maand. Dan betaal je nog maar driehonderd en een beetje.

Overige aanbiedingen

Bij onze zoektocht naar aanbiedingen spotten we ook: