Top 8: Gerecyclede autodesigns - Zonde om weg te gooien!

1. Audi Quartz Concept (1981) – Alfa Romeo GTV (1994)

Deze is misschien niet zo duidelijk als de andere voorbeelden op deze ­pagina, maar de Audi Quartz Concept was wel degelijk een voorbode van de Alfa Romeo GTV. Kijk maar naar de vorm van de carrosserie, de diepe lijn over de flanken en de vier ronde koplampjes. Beide modellen zijn van de hand van Pininfarina-tekenaar Enrico Fumia. De Quartz Concept was officieel geen Audi, maar een verjaardagscadeau van Pininfarina aan het Zwitserse blad Automobil Revue, dat 75 jaar bestond.

2. Bertone Pirana (1967) – Lamborghini Espada (1968)

Sterdesigner Marcello Gandini ontwierp de Bertone Pirana niet in opdracht van Jaguar, maar van de Daily Telegraph. De redactie van de krant had een idee op papier gezet voor een 'ideale auto', die in 1967 op de London Motor Show moest debuteren. Bertone kocht het chassis van een Jaguar E-Type en tekende daar een koetswerk omheen dat later in verlengde vorm zou terugkomen op de Lamborghini Espada. Grappig detail: op de ­showauto staat 'Piranha', terwijl de officiële naam Pirana is.

3. BMC 1800 Berlina Aerodinamica (1967) – Citroën CX (1974)

Vooruit, de BMC 1800 Berlina Aerodinamica werd strikt genomen niet hergebruikt. Robert Opron – de Franse designlegende die naam maakte bij Citroën – was simpelweg onder de indruk van de Britse proefballon en maakte daar geen geheim van. Hij liet zich door de BMC inspireren voor de vorm van zowel de Citroën GS als de CX. Deden de Britten zelf nog wat met de 1800 Berlina Aerodinamica? Ja. Als je goed kijkt, is er in de Rover SD1 wat van terug te vinden.

4. Lamborghini P132 (1985) – Cizeta-Moroder V16T (1991)

In de jaren tachtig was Lamborghini in handen van de broers Jean Claude en Patrick Mimran, onder wiens leiding werd begonnen aan een opvolger voor de Countach. Het P132-prototype – ontworpen door Marcello Gandini – kon op weinig waardering rekenen van Chrysler, dat in 1987 Lamborghini overnam. Het Amerikaanse concern schakelde zijn eigen stijlafdeling in om de Diablo 'ronder' te maken. Gandini was teleurgesteld en ­recyclede zijn origineel voor de Cizeta-Moroder V16T.

5. Fiat Lucciola Concept (1993) – Daewoo Matiz (1998)

De Lucciola Concept was een ode van Italdesign Giugiaro aan de Fiat 500 en had vooruitstrevende techniek aan boord. Voorin het studiemodel lag een piepklein tweecilindertje dat als range extender diende voor de elektrische aandrijflijn. Fiat zag niets in de Lucciola Concept, dus ging Italdesign Giugiaro de boer op met het ­ontwerp. Het Koreaanse Daewoo hapte toe en kocht het design voor de Matiz.

6. Matra P17 Concept (1979) – Renault Espace (1984)

Het oorspronkelijke design van de Renault Espace komt van de Brit Fergus Pollock, die in de jaren zeventig in dienst was van Chrysler UK. De Amerikaans-Britse fabrikant wilde de mpv op de markt brengen als Talbot, maar dat plan strandde toen Chrysler Europe voor een symbolische 1 dollar werd gekocht door PSA Peugeot Citroën. De Franse autogigant bliefde het model niet en gaf het ontwerp aan Matra, dat met de P17 Concept naar Renault ­stapte. En de rest is geschiedenis.

7. Volvo Tundra Concept (1979) – Citroën BX (1982)

Marcello Gandini – daar is-ie weer – schetste in opdracht van Volvo een potentiële opvolger voor de 340. Het Zweedse merk vond zijn creatie te frivool en bedankte er vriendelijk voor. Dus toen Citroën om een GS-opvolger verlegen zat, combineerde Gandini zijn Reliant FW11 Concept (1977) met de Volvo Tundra Concept om tot de BX te komen. Op het moment dat die laatste in 1994 uit productie ging, was zijn basisdesign derhalve al vijftien jaar oud.

8. Jaguar Kensington (1990) – Daewoo Leganza (1997)

Zouden ze bij Italdesign Giugiaro een 'twee halen, één betalen'-deal hebben gemaakt met Daewoo? Want ook deze Jaguar Kensington verhuisde naar Zuid-Korea en kwam jaren later als iets kleinere Daewoo Leganza op de markt, uiteraard met een compleet andere neus. Het verhaal gaat overigens dat de eerste Lexus GS – ook al getekend door Italdesign Giugiaro – eveneens een evolutie van de Kensington is.