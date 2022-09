Waarom deze Goodyear F1-banden een mysterieuze N-markering dragen

Bij Porsche zijn ze serieus kritisch op banden. Als je een superieur onderstel hebt gebouwd, wil je immers niet dat de rijeigenschappen worden verpest door inferieur rubber. Waarom Porsche voor de 911 GT3 vertrouwt op de Goodyear Eagle F1 Super Sport R, merken we op het testcircuit van Mireval.

Eerder waren we al onder de indruk van de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Maar de Ultra Ultra High Performance-banden van Goodyear gaan nog een paar stappen verder. De Goodyear Eagle F1 is voor sportwagens op de openbare weg. Met de Eagle F1 R gaat Goodyear een stap verder. Deze band combineert weg- en circuiteigenschappen tot een optimale cocktail, terwijl de Goodyear Eagle F1 RS voornamelijk op circuitgebruik gericht is.

Met de N van Porsche



Alleen als Porsche helemaal tevreden is over een bepaald type band, krijgt deze het N-stempel. Met andere woorden: alleen bij een band met de exclusief voor Porsche gebruikte N-markering zijn de kennis en (circuit)ervaring van het sportwagenmerk optimaal gecombineerd met de technologie en de expertise van de bandenfabrikant. Dat betekent dat de nadruk ligt op performance en een perfecte wegligging.



De N-markering op door Porsche erkende banden, heeft alles te maken met de Nordschleife. Het voormalige F1-deel van de vermaarde Nürburgring was voor Porsche hét testparcours voor banden. Alleen als ze daar goed presteerden, kregen ze de begeerde N.



Die N van Porsche prijkt ook op de Goodyear F1 Super Sport R-banden. Porsche monteert ze af fabriek onder de 510 pk sterke Porsche 911 GT3. De voorwielen zijn voorzien van het formaat 255/35ZR20, de achterwielen staan op rubberwalsen in de maat 315/30ZR21. Wij mogen in een gifgroene Porsche 911 GT3 met deze Goodyears rijden. Niet op de Nordschleife, maar op het testcircuit bij Mireval in Zuid-Frankrijk.

Goodyear F1 Super Sport R: straatband op het circuit



Hoewel de Goodyears F1 Supersport R geen pure circuitbanden zijn, laten ze zich ook onder extreme omstandigheden niet onbetuigd. Dankzij een rubbercompound met een hoge wrijving, is de grip op droog wegdek fenomenaal. Voor extra stabiliteit in bochten zorgen zogenaamde bruggen in de binnenste groef van het loopvlakpatroon. Deze zorgen ervoor dat de blokken in het rubber nauwelijks van vorm veranderen tijdens extreem bochtenwerk. Tevens zorgt het loopvlak voor een gelijkmatiger drukverdeling, wat weer een positieve invloed heeft op het stuurgevoel en de precisie waarmee je de auto kunt plaatsen.



Niet gillen!



Terwijl de 510 pk boxermotor ons schor en hitsig in de nek blaast, durven we de snelheid op het circuit steeds verder op te voeren. Hoewel alle vermogen alleen via de achterwielen naar het asfalt gaat, voelt de Porsche 911 GT3 nooit verraderlijk aan. Vooral doordat hij heel precies doorgeeft wat de wielen en het onderstel van plan zijn, boezemt de auto op deze Goodyears veel vertrouwen in. Echt sensationeel wordt het echter pas met de professionele testcoureur achter het stuur. Maar zelfs hij kan de Goodyears F1 Supersport R niet aan het gillen brengen. Hoogstens kreunen ze af en toe een beetje. Van genot? Wie zal het zeggen …

Ultra ultra high performance-banden met comfortreserves



Tijdens de afkoelronde rijden we alsof het circuit de A1 tussen Hoevelaken en Hilversum is. Richting de pits komen we over een paar oneeffenheden. Daarbij valt op dat de Goodyear F1 Supersport zowaar ook voldoende comfortreserves heeft. Vind je comfort iets voor watjes en rijd je met je Porsche, Ferrari of andere vette boytoy voornamelijk op trackdays, ga dan voor de F1 Supersport RS. Dit extreme broertje van de F1 Supersport R is helemaal perfect als je je 911 GT3 verruilt voor een 911 GT3 RS …