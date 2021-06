De Blitz maken! Wat betekent het logo van Opel?

Zou het door de coronacrisis komen dat zoveel automerken hun logo opfrissen? Peugeot, Renault, Kia en Opel deden het allemaal. Misschien dat diverse afdelingen zich stierlijk verveelden en uit pure ellende maar gingen nadenken over een nieuwe merkidentiteit en een ander logo. Dat gaat vaak gepaard met taalgebruik waar alleen hippe marketeers slaafvrije chocola van kunnen maken.

Bij de restyling van het Opel-logo moest meer de nadruk komen te liggen op de bekende Opel-blitz, schrijft het merk zelf. En daarom is de rand er omheen dunner geworden. Daarbij gebruikt Opel vanaf nu een strakker lettertype én is de nieuwe kleur lekker fluorescerend. "De felle kleur Neon Opel-geel accentueert de innovatiekracht van het merk", vindt Opel, "en staat voor elektriciteit - de 'nieuwe brandstof' voor auto's." Dat je het even weet …

Eerlijk is eerlijk: Opel had het logo al voor de coronacrisis onthuld (dus vóór de marketeers zich gingen vervelen). Het debuteerde op de Opel GT X Experimental uit 2018. De GT X stond symbool voor de nieuwe designkoers. De begin dit jaar gedebuteerde Mokka was de eerste Opel met frisse looks en het nieuwe logo.

Van naaimachinefabriek naar fietsenmaker

Van het heden gaan we terug naar het verleden. Eigenlijk kunnen we een boek schrijven in plaats van een artikel van één pagina, want Opel heeft sinds de oprichting van het merk liefst 28 (!) logo's gehad. Adam Opel begon in 1862 een naaimachinefabriek in het Duitse Rüsselsheim. In het eerste zwierige logo zijn de initialen A en P te herkennen.

In 1886 ging Opel fietsen maken. Het logo werd aangepast: je ziet een man op een wielrenfiets, beschermd door een engel. Eromheen staat de tekst Victoria Blitz Adam Opel. Victoria is de Romeinse godin van de overwinning, de Victoria Blitz was de naam van een Opel-fiets.

Toen Opel in 1899 auto's ging bouwen, was dat een mooie aanleiding voor weer een nieuw logo. Daarna wisten ze in Rüsselsheim van geen ophouden meer: in 1902, 1906, 1909, 1910, 1924 en 1928 (tweemaal in één jaar) kwam er telkens een ander merksymbool.

Opel koos in 1964 eindelijk voor het Blitz-logo

In 1930 kwam Opel met een nieuw model: een klein busje met de naam Blitz. Het lijkt erop dat hier het zaadje werd geplant voor een merkidentiteit. In de jaren dertig begon het logo iets vertrouwds te krijgen. Het logo uit 1937 bestaat uit een zeppelin, die het geloof in vooruitgang markeert. De cirkel erachter is een wiel.

Hoewel het luchtschip geen succes werd als alternatief voor het vliegtuig (de Hindenburg brandde in 1937 boven New York af), hield Opel lang vast aan de zeppelin. Pas in 1964 werd de bliksemflits het officiële Opel-embleem. Talrijke malen werd de Blitz bijgeschaafd, soms vergezeld van de firmanaam en soms niet.

In 2017, toen Opel na meer dan tachtig jaar onder GM-vleugels in Franse handen kwam, werd het logo gewijzigd in een zwarte Blitz op een witte achtergrond. Die is nu geel geworden vanwege de elektrificatie. Maar Opel kennende, is het allang bezig met wéér een nieuw logo …