Ondernemers blij: Kia PV5 Cargo krimpt en groeit tegelijkertijd

Door Mark Litjens
Het doek zit nog even in de weg, maar Kia komt met nieuwe versies van de elektrische Kia PV5 Cargo. Dit model is nu slechts in één maat leverbaar, de L2H1. Ter aanvulling staan de korte versie, L1H1 en de uitvoering met verhoogd dak, L2H2 in de startblokken. Eind april wordt het doek weggetrokken.

Meer Kia-keuze voor ondernemers

De L1H1-variant, toepasselijk Standard genaamd, wordt het nieuwe instapmodel en richt zich op stedelijke distributie. Specificaties zijn nog niet bekend, maar de L1H1 blijft vanzelfsprekend onder de ook al compacte afmetingen van de L2H1 (4695 mm). Dit maakt deze uitvoering ideaal voor gebruik in drukke binnensteden en zero-emissiezones.

De PV5 Cargo High Roof (L2H2) biedt juist extra laadvolume. Met L2-voertuiglengte levert deze variant volgens Kia laadcapaciteit die vergelijkbaar is met grotere bestelwagens uit het D-segment. Helaas hebben we de exacte cijfers nog niet doorgekregen.

Lees ook Test Kia PV5 Cargo (2026): aanval op gevestigde orde Test Kia PV5 Cargo (2026): aanval op gevestigde orde
Modulair platform als basis

De Kia PV5 is gebouwd op het E-GMP.S ‘skateboardplatform’. Dit modulaire platform vormt de technische basis voor meerdere carrosserievarianten, waaronder de Cargo, Passenger, Chassis Cabine en de eerder geïntroduceerde Cargo Dubbele Cabine.

Prijs Kia PV5 Cargo L1H1 en L2H2 (2026)

De twee nieuwe uitvoeringen, de Kia PV5 Cargo L1H1 en L2H2 (2026), worden onthuld tijdens de Commercial Vehicle Show 2026 in Birmingham (21–23 april). Wanneer de modellen beschikbaar zijn, is nu nog niet bekend. Ook prijsinformatie is vooralsnog niet voorhanden.

Lees ook Kia PV5 pakt prijs zonder een kilometer praktijkervaring Kia PV5 pakt prijs zonder een kilometer praktijkervaring
Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

