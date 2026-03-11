Mercedes-Benz VLE: met deze luxe MPV lach je alle 7-zits SUV's uit

Nieuws

Mercedes-Benz ontwikkelde een nieuw platform, vooral voor elektrische bedrijfswagens. Toch is het geen bestelwagen die als eerste met dit VAN.EA-platform gaat pronken. Die eer is voorbehouden aan de VLE, een grote en vooral luxe MPV die de EQV opvolgt. In thuisstad Stuttgart maakten we kennis met de nieuwe ster.

De VLE is dus de beoogde opvolger van die EQV. En waar die laatste veel lijnen en onderdelen deelt met bedrijfswagen Vito, is de VLE allesbehalve een bus. Hij staat dan wel op een platform dat de naam VAN in zich draagt en ook zijn de afmetingen een bestelwagen waardig, verder is er in de beleving weinig 'busserigs'.

VLE is langer dan een Vito

De VLE is imposant door zijn afmetingen: 5309 mm lang, 1999 mm breed en 1916 mm hoog. Ter vergelijk: de huidige Vito is 4895 mm lang en bijna even hoog. De lijnvoering van de VLE is anders omdat de daklijn naar achteren toe afloopt. Dat kost wat bagageruimte, maar geeft hem een dynamisch karakter. Mercedes-Benz zelf spreekt overigens van een totaal nieuwe klasse: de Grand Limousine.

Grand is de VLE en een limousine bovendien. De luxe spat er vanaf in het interieur. Een digitale cockpit die het hele dashboard kan beslaan. Met 26 centimeter aan cockpitinformatie voor de bestuurder, 35,6 centimeter als centraal display met onder andere toegang tot entertainment, navigatie en auto- en rij-instellingen en dan nog eens 35,6 centimeter voor de voorpassagier om bijvoorbeeld te streamen of gamen. Dit laatste deel is overigens optioneel.

Bioscoop op wielen

Over streamen gesproken: met een druk op de knop verschijnt net achter de voorstoelen een 79 centimeter breed 8K-scherm vanuit het plafond. Samen met het optionele Burmester 3D Surround System creëer je een bioscoop op wielen. Maar dat doe je niet alleen om de kinderen stil te houden; met de ingebouwde camera kun je onderweg ook kristalhelder videovergaderen. Om alles rustig te houden, zijn vier draadloze hoofdtelefoons via bluetooth aan te sluiten.

VLE heeft maximaal 8 zitplaatsen

Afhankelijk van de uitvoering zijn maximaal 8 zitplaatsen mogelijk. Gekozen kan worden uit elektrisch verstelbare relaxstoelen, met massage, verwarming en koeling of handbediende versies. De elektrische stoelen zijn op allerlei manieren in te delen, met keuze uit meer zitruimte of meer bagageruimte. Dit kan zelfs via een app. Dit indelen geldt ook voor de handbediende versies, die je bovendien gemakkelijk kunt uitnemen en op geïntegreerde wieltjes door de garage kunt verplaatsen.

Bagageruimte beperkt bij 8 personen

De bagageruimte is wel een ding. Maximaal heb je de beschikking over zo'n 4000 liter inhoud, maar in de zeven- of achtpersoons configuratie zul je je bagage vooruit moeten sturen met een koeriersdienst. Zeker voor de actieve families, waarop Mercedes-Benz zich onder andere richt, zal het passen en meten worden op reis.

Ideaal voor vip-vervoer

In de praktijk zullen de VLE's ook dienst gaan doen als vip-vervoer. In die markt zijn de EQV en V-Klasse immers al heel lang oververtegenwoordigd. En met de VLE doet Das Haus er nog een schep aan luxebeleving bovenop.

Actieradius VLE: 700 km

Ook de actieradius is echt om over naar huis te schrijven. De fabrikant claimt ruim 700 kilometer op een lading stroom (WLTP). Dankzij de 800V-technologie laadt de VLE tot 300 kW en dat betekent 355 kilometer bijladen in een kwartiertje.

Meesturende achteras

Wat het rijden betreft, moeten we nog even wachten op de dynamische presentatie. Maar de voortekenen zijn gunstig. De optionele Airmatic-luchtvering zorgt vast voor een perfecte wegligging. Bovendien is de achteras meesturend. Dit maakt niet alleen een hele kleine draaicirkel mogelijk (10,9 meter van stoeprand tot stoeprand, vergelijkbaar met een Mercedes CLA), maar zal ook in bochten een prettige bijdrage leveren.

0 naar 100 in 6,5 seconden

Dat geldt ook voor de vermogens. In eerste instantie zal de VLE 300 Electric worden geleverd, met een vermogen van 272 pk, later volgt de VLE 400 4Matic met 415 pk. Krachtige motoren die de zware VLE in no-time op snelheid brengen. De 300 heeft 9,5 seconden nodig om van nul naar honderd te versnellen, de 400 doet het in 6,5 seconden.



Niet slank: 3,5 ton

Over zwaar gesproken: dit is een puntje van aandacht. Het maximaal toelaatbare gewicht is, afhankelijk van de uitvoering, minimaal 3,5 ton. Uitlopend naar 3,7 ton en mogelijk nog meer voor de 17 cm langere versie die ook leverbaar wordt. Ook mag de VLE 300 tot 1000 kilogram geremd trekken en de VLE 400 tot 2500 kg. Het leeggewicht is nog niet bekend, dus het laadvermogen ook niet.

Prijs van de Mercedes-Benz VLE (2026)

De Mercedes-Benz VLE staat waarschijnlijk vanaf mei bij de dealers. Leveringen beginnen pas in het laatste kwartaal van dit jaar. Nederlandse prijzen en uitvoeringen zijn nog niet bekend. In Duitsland begint de prijslijst net onder de 80.000 euro, zonder belastingen. Dit kan redelijk overeenkomen met de Nederlandse situatie.