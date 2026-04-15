REVIEW - de MG4 Urban, een ID. Polo-concurrent, maakt je blij met alles wat je níét ziet

De Volkswagen ID. Polo krijgt er een taaie concurrent bij. Voor vrijwel dezelfde prijs krijg je met de MG4 Urban een riant uitgeruste auto. Maar, MG-designers, mag het een klein beetje frivoler?

Wat valt op aan de elektrische MG4 Urban?

Die naam! MG maakt er een potje van. Er is namelijk al een MG4, maar daar heeft de MG4 Urban niets mee te maken. Hij is veel kleiner en ziet er anders uit. Als je de Urban toch een plek moet geven binnen het MG-gamma, dan kun je hem zien als elektrische tegenhanger van de MG3.

Het goede nieuws is dat er met de MG4 Urban weer een relatief betaalbare kleine elektrische auto bijgekomen. Hij gaat de strijd aan met de Renault 5, Kia EV2 en Volkswagen ID.Polo.

Zie je maar eens te onderscheiden in een vijver waar zoveel klanten in vissen. Dat doet MG níet met een spannend uiterlijk. Het is bijna knap hoe onopvallend deze auto getekend is. Vooral aan de voorkant is terughoudendheid troef. Na lang speuren vinden we toch een uitspattinkje: een spit onder in de ‘grille’, die je ook ziet bij de sportieve MG Cyberster. De lichtbalk over de hele breedte van de achterkant is conform de automode van 2026. Ook hier speurden we naar frivoliteiten en eindigde onze zoektocht bij de pijlvormige achterlichten.

Wat is goed aan de MG4 Urban?

Chinese merken zoeken met hun uiterlijk de schijnwerpers niet op, maar maken liever indruk met wat je níet ziet. Waar de basisversies bij merken als Volkswagen en Renault karig uitgeruste prijspakkertjes zijn, gaat MG direct los. Voor klimaatregeling, lichtmetalen wielen, sleutelloze toegang, navigatie, een achteruitrijcamera en draadloze telefoonkoppeling hoef je niet bij te betalen. Een warmtepomp is standaard op alle versies. En ook alle gangbare veiligheidssystemen, van dodehoekwaarschuwing tot adaptieve cruisecontrol, worden voor niets meegeleverd.

Er is nog een meevaller. Een beruchte ergernis ten aanzien van Chinese automerken is de bemoeizucht van de veiligheidssystemen. Maar het lijkt alsof MG heeft geluisterd naar onze klaagzangen: zelfs de camera die in de gaten houdt of je wel oplet, corrigeert je met een bescheiden en vriendelijk klinkend geluid.

Tot slot is de MG4 Urban ruim, zelfs achterin is de beschikbare hoofd- en beenruimte acceptabel. Ook de bagageruimte is met 479-1364 liter aan de grote kant. De Kia EV2 komt niet verder dan 312-1201 liter, maar heeft wel een verschuifbare achterbank. Dat betekent in de praktijk overigens dat de achterpassagiers de keuze hebben tussen een beetje krap en erg krap. De ID. Polo komt wél in de buurt van de MG, met 441 liter. Hij is nog niet op de markt, dus we weten niet hoe genadig Volkswagen is voor de mensen die achterin moeten zitten.

Met zijn actieradius kleurt de MG4 Urban binnen de lijntjes. De kleinste batterij van 43 kWh zorgt voor een rijbereik van 325 kilometer, de grotere de batterij van 54 kWh biedt een actieradius van 413 kilometer. Dat komt overeen met de Volkswagen ID. Polo (300-450 km). De Kia EV2 is duurder (zie vraag 4), maar de actieradius (312-453 km) is ongeveer hetzelfde. Snelladen gaat in alle versies van de MG4 in ongeveer een halfuur.

Het voordeel van alle EV’s in dit segment is dat ze superieur presteren ten opzichte van hun benzinebroers. Ze zijn veel stiller en veel sneller. De MG4 Urban – leverbaar met 149 of 160 pk – is geen uitzondering. One-pedal driving is mogelijk, maar je moet de menu’s van het scherm in om de mate van regeneratie aan te passen.

Wat kan beter aan de MG4 Urban?

Los van het uiterlijk, valt er niet veel te klagen. Misschien dat je soms de wenkbrauwen fronst bij de bediening. Weliswaar heeft de MG4 Urban een reeks knoppen onder het grote touchscreen, maar daarmee kun je niet rechtstreeks de airco hoger of lager zetten. Je moet eerst op de knop drukken en vervolgens stel je de temperatuur in via het touchscreen.

MG gebruikt de loze ruimte onder de motorkap niet voor een frunk. De laadkabels, boodschappen of weekendtassen moet je dus achterin een plek geven.

Wat is de prijs van de MG4 Urban (2026)?

De MG4 Urban is met zijn vanafprijs van 25.950 euro niet per se een koopje. Hij is zelfs een fractie duurder dan een Volkswagen ID.Polo (24.990 euro), maar wel weer goedkoper dan een Kia EV2 (27.595 euro). De duurste MG4 Urban (Premium Long Range) kost 31.950 euro. Wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, doet er goed aan de uitrusting van alle concurrenten erbij te pakken. Dan blijkt de MG4 Urban wel degelijk spotgoedkoop. Tijdelijk geeft MG op alle versies ook nog een introductievoordeel van 2000 euro. Dat bedrag gaat dus van de bovenstaande prijzen af. Maar dan moet je er wel redelijk snel bij zijn, want deze actie duurt nog tot 1 juli.

Wat vind ikzelf van de MG4 Urban?

Als design je weinig kan schelen, is dit helemaal jouw auto. Niemand zal bewonderend achteromkijken en naar dat complimentje over je exquise smaak kun je fluiten. Maar bij de gesprekken tijdens de buurtbarbecue over de hoge benzineprijzen en het geklaag dat auto’s ‘te duur kosten’, kun jij minzaam je schouders ophalen. De rijk uitgeruste en ruime MG4 Urban biedt waar voor zijn geld.

