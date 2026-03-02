TEST Mini Cooper elektrisch vs benzine - de EV wint door compleet onverwacht voordeel
Niemand kiest uit rationele overwegingen voor een driedeurs Mini Cooper S. Bij deze auto draait het puur om rijplezier. De enige vraag die zich met het verstand laat beantwoorden is: wordt het er eentje op benzine of op stroom?
In de kofferbak van de driedeurs Mini Cooper past 210 liter bagage. Da's net genoeg voor twee boodschappenkratjes. Wanneer je de rugleuning van de achterbank neerklapt, groeit het laadvolume naar 725 (benzine) tot 800 liter (elektrisch), maar ook daarmee verandert de legendarische auto niet in een pakezel. Nog zo'n praktisch minpunt: de voorruit staat ver naar voren, waardoor de dakrand algauw je blikveld belemmert. Voor een rood verkeerslicht moet je je nek soms in een vervelend bochten wringen om te zien wanneer het groen wordt. Maar ach: wie mooi wil zijn, moet nou eenmaal pijn lijden …
De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV vanaf € 37.990.
Mét John Cooper Works-pakket
Onhebbelijkheden die je in een andere compacte hatchback niet zo gauw zult tegenkomen, vergeet je echter zodra je met de Mini Cooper S of de elektrische Cooper SE de bebouwde kom verlaat. Voorzien met het John Cooper Works optiepakket (S: 5114 euro; SE: 7000 euro), dat de Mini de uitstraling geeft van het sportieve topmodel, moet je in geval van de benzineversie nog 700 euro bijbetalen voor 18-inch lichtmetaal. Die zijn bij de elektrische Cooper SE al bij de pakketprijs inbegrepen. In beide auto's is het onderstel erg stug, zodat je voortdurend op de hoogte blijft van de gesteldheid van het plaveisel. Precies zoals je het van een Mini verwacht; dit zijn auto's die vooral de sportief georiënteerde bestuurder willen vermaken.
Welke rijdt leuker?
Aangedreven door een 204 pk sterke tweeliter benzinemotor met turbo, of een elektromotor met 218 pk tussen de voorwielen, wordt de sportieve belofte beslist waargemaakt. Beide auto's accelereren in iets meer dan 6,5 seconden naar de honderd. De Cooper S prikkelt de zintuigen met zijn energieke motorgeluid, dat je uitnodigt om hoge toerentallen op te zoeken. Soms heeft de zeventraps automaat met dubbele koppeling enige bedenktijd nodig om te kiezen voor de juiste versnelling, en dat is ook het enige kritiekpuntje.
De elektrische Mini Cooper SE is 320 kilo zwaarder dan de benzineversie, maar door het onmiddellijk paraat staande maximum koppel reageert de auto voor je gevoel veel vuriger op de bewegingen van je rechtervoet. Afhankelijk van het rijprogramma dat je kiest, is de auto fluisterstil of brengt hij via de speakers een nogal synthetisch rijgeluid ten gehore. Alsof je in een arcadehal terechtgekomen bent. Mini belooft dat de elektrische Cooper SE een rijbereik heeft van 402 kilometer, maar tijdens de test kwamen wij niet verder dan 267 km. Genoeg om puur voor de pret een blokje om te gaan, net voldoende om tijdens een langere trip niet om de haverklap te moeten pauzeren. Met een maximumlaadkracht van 95 kW, is de stroomreserve overigens redelijk weer aangevuld.
|Specificatie
|Mini Cooper S
|Mini Cooper SE
|Motor
|4-cilinder turbo
|Synchroonmotor met permanente magneet
|Cilinderinhoud
|1998 cm³
|–
|Max. vermogen
|150 kW / 204 pk bij 6500 tpm
|160 kW / 218 pk
|Max. koppel
|300 Nm (1450–4500 tpm)
|330 Nm
|Accu / netto capaciteit
|–
|Lithium-ion / 49,2 kWh
|Max. laadvermogen AC / DC
|–
|11 kW / 95 kW
|Transmissie / aandrijving
|7-traps DCT / voorwielen
|Constante overbrenging / voorwielen
|Onderstel
|McPherson v / multilink a; DSC
|McPherson v / multilink a; DSC
|Remmen
|Geventileerde schijven v/a; ABS
|Geventileerde schijven v/a; ABS
|Bandenmaat standaard
|215/45 R17
|195/65 R16
|Bandenmaat testauto
|225/40 R18
|225/40 R18
|L / B / H
|3876 / 1744 / 1432 mm
|3858 / 1756 / 1460 mm
|Wielbasis
|2495 mm
|2526 mm
|Kentekengewicht
|1260 kg
|1580 kg
|Max. toelaatbaar gewicht / laadvermogen
|1735 / 475 kg
|2055 / 475 kg
|Max. trekgewicht geremd / ongeremd
|– / –
|– / –
|0–100 km/u
|6,6 s
|6,7 s
|Topsnelheid
|242 km/u
|170 km/u
|Gem. verbruik (WLTP)
|6,1 l/100 km
|14,1 kWh/100 km
|Actieradius (WLTP)
|721 km
|400 km
|Testverbruik
|7,0 l/100 km
|18,4 kWh/100 km
|CO₂-uitstoot (WLTP / test)
|138 / 166 g/km
|0 / 0 g/km
|Actieradius (test)
|629 km
|267 km
|Basisprijs
|€ 38.990
|€ 34.970
|Full operational lease¹
|Op aanvraag
|Op aanvraag
|Private lease²
|€ 631
|€ 545
|Restwaarde na 4 jaar
|€ 18.911 (48,5%)
|€ 15.387 (44,0%)
|Verzekering (WA / WA+ / allrisk p/m)³
|19 / 34 / 55
|25 / 38 / 66
|Brandstof-/energiekosten p/m⁴
|€ 246,87
|€ 79,73
|Onderhoudskosten p/j
|€ 895
|€ 600
|Belasting p/m
|€ 67,67
|€ 66,73
|Totale kosten p/m⁵
|€ 862,43
|€ 670,44
|Totale kosten per km
|€ 0,52
|€ 0,40
1) Leaseprijs per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar en een looptijd van 48 maanden.
2) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant (bron: autoreview.nl/private-lease), op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.
3) Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl, voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar.
4) Per maand, op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,116 per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,26 euro per kWh. (Bron: unitedconsumers.com)
5) Bij allrisk-verzekering.
Winnaar: elektrisch
Ook wanneer je de hogere afschrijving van de elektrische Mini Cooper SE meerekent, levert deze versie meer pret per euro dan de benzinevariant. Toch een leuke bonus om rekening mee te houden, wanneer je bij het samenstellen van je ideale Mini je emoties niet meer de baas bent.
Door de Consumentenbond beoordeeld met een 9.7. Stap nu in de stoere Aygo X vanaf €279 p/m private lease en rij direct weg.