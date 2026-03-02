TEST Mini Cooper elektrisch vs benzine - de EV wint door compleet onverwacht voordeel

Tests

Niemand kiest uit rationele overwegingen voor een driedeurs Mini Cooper S. Bij deze auto draait het puur om rijplezier. De enige vraag die zich met het verstand laat beantwoorden is: wordt het er eentje op benzine of op stroom?

In de kofferbak van de driedeurs Mini Cooper past 210 liter bagage. Da's net genoeg voor twee boodschappenkratjes. Wanneer je de rugleuning van de achterbank neerklapt, groeit het laadvolume naar 725 (benzine) tot 800 liter (elektrisch), maar ook daarmee verandert de legendarische auto niet in een pakezel. Nog zo'n praktisch minpunt: de voorruit staat ver naar voren, waardoor de dakrand algauw je blikveld belemmert. Voor een rood verkeerslicht moet je je nek soms in een vervelend bochten wringen om te zien wanneer het groen wordt. Maar ach: wie mooi wil zijn, moet nou eenmaal pijn lijden …

Mét John Cooper Works-pakket

Onhebbelijkheden die je in een andere compacte hatchback niet zo gauw zult tegenkomen, vergeet je echter zodra je met de Mini Cooper S of de elektrische Cooper SE de bebouwde kom verlaat. Voorzien met het John Cooper Works optiepakket (S: 5114 euro; SE: 7000 euro), dat de Mini de uitstraling geeft van het sportieve topmodel, moet je in geval van de benzineversie nog 700 euro bijbetalen voor 18-inch lichtmetaal. Die zijn bij de elektrische Cooper SE al bij de pakketprijs inbegrepen. In beide auto's is het onderstel erg stug, zodat je voortdurend op de hoogte blijft van de gesteldheid van het plaveisel. Precies zoals je het van een Mini verwacht; dit zijn auto's die vooral de sportief georiënteerde bestuurder willen vermaken.

Welke rijdt leuker?

Aangedreven door een 204 pk sterke tweeliter benzinemotor met turbo, of een elektromotor met 218 pk tussen de voorwielen, wordt de sportieve belofte beslist waargemaakt. Beide auto's accelereren in iets meer dan 6,5 seconden naar de honderd. De Cooper S prikkelt de zintuigen met zijn energieke motorgeluid, dat je uitnodigt om hoge toerentallen op te zoeken. Soms heeft de zeventraps automaat met dubbele koppeling enige bedenktijd nodig om te kiezen voor de juiste versnelling, en dat is ook het enige kritiekpuntje.

De elektrische Mini Cooper SE is 320 kilo zwaarder dan de benzineversie, maar door het onmiddellijk paraat staande maximum koppel reageert de auto voor je gevoel veel vuriger op de bewegingen van je rechtervoet. Afhankelijk van het rijprogramma dat je kiest, is de auto fluisterstil of brengt hij via de speakers een nogal synthetisch rijgeluid ten gehore. Alsof je in een arcadehal terechtgekomen bent. Mini belooft dat de elektrische Cooper SE een rijbereik heeft van 402 kilometer, maar tijdens de test kwamen wij niet verder dan 267 km. Genoeg om puur voor de pret een blokje om te gaan, net voldoende om tijdens een langere trip niet om de haverklap te moeten pauzeren. Met een maximumlaadkracht van 95 kW, is de stroomreserve overigens redelijk weer aangevuld.

Specificatie Mini Cooper S Mini Cooper SE Motor 4-cilinder turbo Synchroonmotor met permanente magneet Cilinderinhoud 1998 cm³ – Max. vermogen 150 kW / 204 pk bij 6500 tpm 160 kW / 218 pk Max. koppel 300 Nm (1450–4500 tpm) 330 Nm Accu / netto capaciteit – Lithium-ion / 49,2 kWh Max. laadvermogen AC / DC – 11 kW / 95 kW Transmissie / aandrijving 7-traps DCT / voorwielen Constante overbrenging / voorwielen Onderstel McPherson v / multilink a; DSC McPherson v / multilink a; DSC Remmen Geventileerde schijven v/a; ABS Geventileerde schijven v/a; ABS Bandenmaat standaard 215/45 R17 195/65 R16 Bandenmaat testauto 225/40 R18 225/40 R18 L / B / H 3876 / 1744 / 1432 mm 3858 / 1756 / 1460 mm Wielbasis 2495 mm 2526 mm Kentekengewicht 1260 kg 1580 kg Max. toelaatbaar gewicht / laadvermogen 1735 / 475 kg 2055 / 475 kg Max. trekgewicht geremd / ongeremd – / – – / – 0–100 km/u 6,6 s 6,7 s Topsnelheid 242 km/u 170 km/u Gem. verbruik (WLTP) 6,1 l/100 km 14,1 kWh/100 km Actieradius (WLTP) 721 km 400 km Testverbruik 7,0 l/100 km 18,4 kWh/100 km CO₂-uitstoot (WLTP / test) 138 / 166 g/km 0 / 0 g/km Actieradius (test) 629 km 267 km Basisprijs € 38.990 € 34.970 Full operational lease¹ Op aanvraag Op aanvraag Private lease² € 631 € 545 Restwaarde na 4 jaar € 18.911 (48,5%) € 15.387 (44,0%) Verzekering (WA / WA+ / allrisk p/m)³ 19 / 34 / 55 25 / 38 / 66 Brandstof-/energiekosten p/m⁴ € 246,87 € 79,73 Onderhoudskosten p/j € 895 € 600 Belasting p/m € 67,67 € 66,73 Totale kosten p/m⁵ € 862,43 € 670,44 Totale kosten per km € 0,52 € 0,40

1) Leaseprijs per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant, opgegeven door importeur, op basis van 15.000 km/jaar en een looptijd van 48 maanden.

2) Tarief private lease per maand voor geteste motor-/uitrustingsvariant (bron: autoreview.nl/private-lease), op basis van 15.000 km/jaar met een looptijd van 48 maanden.

3) Voordeligste autoverzekering volgens Independer.nl, voor een bestuurder van 40 jaar oud met 8 schadevrije jaren, op basis van 20.000 km/jaar.

4) Per maand, op basis van 20.000 km/jaar met het gemeten testverbruik. Benzine (E10): gemiddelde prijs 2,116 per liter. Elektriciteit: gemiddeld tarief 0,26 euro per kWh. (Bron: unitedconsumers.com)

5) Bij allrisk-verzekering.

Winnaar: elektrisch

Ook wanneer je de hogere afschrijving van de elektrische Mini Cooper SE meerekent, levert deze versie meer pret per euro dan de benzinevariant. Toch een leuke bonus om rekening mee te houden, wanneer je bij het samenstellen van je ideale Mini je emoties niet meer de baas bent.